Jugadora amamanta a su bebé en un descanso de partido

Ciudad de México

¿Se imaginan a una mujer necesitando de darle de comer a su bebé en pleno partido? Eso fue lo que tuvo que hacer Serah Small, una maestra y jugadora de hockey en Alberta, Canadá.

Small decidió entrar a un torneo de cuatro partidos en Canadá a 8 semanas de haber dado a luz a su bebé Ellie.

"Este fin de semana jugué cuatros partidos con pocas jugadoras de banca y realmente aprecié que tan diferente es mi cuerpo. Primero me sentí lenta en la pista de hielo. Mi cuerpo no estaba haciendo las cosas que mi cerebro pensaba que podía realizar.

Había estado tan asustada de compartir esta foto que me encanta. ¿Por qué? Porque la sociedad ha vuelto los pechos a algo sexual. Después de compartir una foto con un consultor de lactancia que me ha ayudado a Ellie y a mí, me he dado cuenta que no debe ser algo que me de pena, al contrario pero me debería dar orgullo", escribió en Facebook.