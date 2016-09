El Granada tras empate salva un punto en inferioridad

Sevilla, España

El Granada salvó uno de los tres puntos en juego en el Villamarín, donde estuvo casi toda la segunda parte en inferioridad por la expulsión de Vezo, ante un Real Betis que igualó un 0-2 adverso pero que no supo definir para darle la vuelta al marcador y sumar su primera victoria como local.



Los granadinistas, que en la primera parte se pusieron con un 0-2, pasaron muchas fatigas en la segunda parte, aunque también tuvieron la oportunidad de ponerse con un 2-3 que no llegó al fallar el argentino Ezquiel Ponce un penalti.



Salió el Betis enchufado desde el inicio, con la confianza que le dio la semana anterior su primera victoria del torneo y además ante el Valencia en Mestalla, donde no ganaba desde hacía treinta años.



Los del técnico uruguayo Gustavo Poyet presionaron arriba y dificultaron la salida del Granada y con ello pusieron en algunos apuros al meta mexicano Guillermo Ochoa, sobre todo con incursiones por la banda izquierda del lateral danés Riza Durmisi.



No tardó mucho el equipo de Paco Jémez en encontrar soluciones para salir de la presión del rival y con balones a las bandas logró acercarse al portero Antonio Adán.



A los diez minutos, el delantero Alberto Bueno puso a prueba al guardameta madrileño, quien dos minutos después no pudo impedir que el centrocampista marroquí Mehdi Carcela-González, de fuerte remate por bajo, firmara el 0-1.



El buen arranque de los locales se tornó por momentos en nerviosismo y precipitación ante un rival que empezó a ser protagonista y que, lejos de defender, quiso crear peligro ante la meta verdiblanca.



El Betis vio cómo avanzó el partido sin crear peligro. Solo un remate de Joaquín Sánchez hizo estirarse a Ochoa, aunque el balón se le fue fuera al extremo portuense.



Más efectivo estuvo el Granada, que culminó una buena jugada de ataque con un fuerte remate por bajo de Alberto Bueno que se convirtió en el segundo tanto para el equipo visitante.



El panorama para el Betis se puso negro, pero el delantero canterano Alex Alegría, de cabeza, acortó pronto las distancias, a los dos minutos, y con el 1-2 llegó una gran reacción bética en la recta final de la primera parte.



La formación sevillana hizo pasar los peores minutos a sus rivales, ya con el extremo belga Charly Munsonda sobre el campo en lugar de Fabián Ruiz, y Rubén Castro y Joaquín estuvieron cerca de que su equipo se fuera al descanso con empate en el marcador.



En la segunda parte salió el equipo de Poyet con la misma intensidad que acabó la primera y con el revulsivo que fue la presencia de Musonda, artífice, entre otras cosas, de que el portugués Rubén Bezo viera en el minuto 54 la segunda amarilla, dos después de la primera, con lo que dejó al Granada en inferioridad.



Esa circunstancia redobló el dominio local y que Paco Jémez tuviera que reforzar la defensa con el marfileño Victorien Angban en lugar del delantero Bueno.



Fue cuestión de tiempo que llegara el gol bético, al cuarto de hora de la reanudación y otra vez obra de Álex Alegría, lo que dio a los locales media hora por delante para intentar la remontada y para que los visitantes pudieran, al menos, aguantar el empate.



Pudo cambiar todo cuando el argentino Ezquiel Ponce falló un penalti, que detuvo Adán, después de que éste se lo hiciera al israelí Omar Atzili, con lo que no llegó el tercero del Granada, aunque tampoco el tercero del Betis.