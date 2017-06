Reportan refuerzos del Club León a pretemporada

León, Gto.

La primera parte de la pretemporada de equipo León que se desarrolla en Pachuca está por terminar. El conjunto del Bajío trabaja a doble sesión todos los días, primero en el aspecto físico y después en el táctico, en lo que se pretende ser una preparación larga y efectiva de cara al próximo torneo, algo que anteriores años no se ha tenido.

Un segundo beneficio han encontrado en los fichajes, puesto que los nuevos nombres se han ido sumando de a poco. Las contrataciones que se hicieron en el draft y las otras que se hicieron fuera del régimen de transferencias ya se han integrado al equipo esmeralda.

TE RECOMENDAMOS: Laínez, como ‘pez en el agua’; añora el debut en primera

Mauro Laínez se presentó desde el primer día de entrenamiento, mientras que Miguel Herrera Equihua y Carlos Felipe Rodríguez lo hicieron días después de haber sido anunciados como integrantes de los Esmeraldas.

El día de ayer a las instalaciones de Grupo de Pachuca llegaron Maximiliano Cerato y Álvaro Ramos, ambos jugadores procedentes del futbol chileno, y quienes después de unos días de descanso tras terminar el torneo andino ya reportaron a las órdenes de Javier Torrente después de pasar los exámenes médicos y estar aptos para ser jugadores del equipo León.

La directiva esmeralda, aún no se pronuncia al respecto de si buscará o no más refuerzos de cara al próximo torneo, además de saber la situación con el paraguayo Iván Piris, con quien aún no tienen un acuerdo para nombrarlo como refuerzo, pues el zaguero sigue platicando con la directiva del Monterrey para buscar llegar de nueva cuenta al futbol europeo y no quedarse en el futbol mexicano.