"No doy un paso atrás": Walter Montoya

Ciudad de México

El 2017 no fue lo esperado para Walter Montoya. A principios del año pasado llegó al Sevilla a petición expresa de Jorge Sampaoli, entrenador en ese entonces del equipo español y ahora de la selección argentina; sin embargo, las cosas no le salieron, jugó muy poco y por tal motivo en este invierno buscó su salida.

Y ahí apareció Cruz Azul, que justo antes del Apertura 2016 ya había ofertado por Walter al Rosario Central -su equipo en ese entonces- pero sin éxito. Ahora, enfundado en la casaca celeste, el oriundo de la provincia de Chaco, Argentina, aseguró que no es un paso atrás en su carrera llegar a la Liga Mx con La Máquina, luego de estar en un club europeo que disputa la Champions League.

"Para la gente que habla, que siga hablando, pero no hay nada de eso, yo no di un paso atrás y nada. Yo recién tengo 24 años, sí esto es un paso atrás, qué me queda para más adelante o para otros; hay que dejar que la gente hable, yo vengo a escribir una historia acá, vengo a dar lo mejor para la institución que me abrió la puerta, y responderle a la gente".

SE SIENTE PRIVILEGIADO

Walter Montoya ha heredado el número 10 que por ocho años utilizó Christian Giménez. Sobre esto, el argentino señaló que se siente privilegiado por poder usar este dorsal.

"Él (Chaco) la verdad que dejó muy marcado acá, yo lo admiro también, somos de la misma provincia y es un poco casualidad nomás, pero yo tengo que dejar todo en la cancha y ya después se verá; con el tiempo se dirá, pero yo vengo con la mentalidad de dejar lo mejor en la cancha, porque eso (la idolatría) se hace con el tiempo, como él lo hizo, yo vengo a defender los colores a muerte. Que yo venga y use su camiseta, la verdad es un gran privilegio, y quiero escribir mi propia historia".

Montoya no podrá jugar en la Jornada 1 pies aún no cuenta con su visa de trabajo, por lo que se espera que en la siguiente fecha, frente a Chivas, ya pueda hacer su debut como cruzazulino.