La última esperanza de Pedro Caixinha

Ciudad de México

Aunque Cruz Azul está virtualmente eliminado de la Liguilla del Clausura 2018, Pedro Caixinha llamó a su equipo a jugar por orgullo en estos últimos cuatro partidos que le quedan; incluso, sin decirlo de manera directa, habló de una última esperanza que tiene en esta temporada

"Tengo un principio que dice, (trabajar) hasta el último día igual que el primero, entonces pase lo que pase nosotros analizamos el proceso y viene un juego importante porque uno se juega el orgullo, mientras Lobos se juega la vida. Aunque si checan lo que fue el promedio de la fase regular de los últimos diez torneos, y checan cuál fue el promedio del último equipo que calificó en términos puntuales, se podrían llevar una sorpresa".

Y sí, de acuerdo a lo dicho por el portugués, La Máquina está esperanzada en el hecho de que el promedio para calificar en los últimos 10 torneos ha sido de 24.7 puntos. Incluso, en cinco de las últimas 10 temporadas, el equipo que entró como octavo requirió solo 24 unidades para llegar a la fase final, en tres necesitó de 25, en una de 26 y en otra de 27. En fin, en eso se sustenta la última posibilidad del conjunto de Caixinha que necesitaría aún ganar sus últimos cuatro juegos para llegar a dicha cifra.

También Pedro habló de que su proyecto es a largo plazo, en el que se han estado haciendo cambios, y que terminará dándole el título de Liga a La Máquina.

"Soy una persona que tiene una visión mucho más global, que meramente manejar una plantilla de futbol; por eso he venido a lo que ya he dicho, es el mayor reto del futbol mexicano, que me encanta estar liderando este proceso, y lo digo de nuevo, vamos a ganar la Liga en este proyecto y en este proceso, y en eso estamos. Pero hay algo que existe en todas las culturas y es la resistencia al cambio, y cuando logremos superar esa resistencia al cambio las cosas van a mejorar sustancialmente. Por eso me gusta tener esa visión global, me gusta tomar decisiones y sé que terminaremos con el título de Liga tarde que temprano".

"EL GULLIT ME DEBE MÁS"

Así como Pedro Caixinha ha hablado del nivel de alguno de sus dirigidos, ahora tocó el turno de que comentara sobre el caso de Carlos Peña, un fichaje que él le solicitó a la directiva y que a todas luces le ha quedado a deber, y así tal cual lo reconoció el portugués.

"Te digo en este momento, por ejemplo del Gullit, que ha estado trabajando con nosotros en Escocia y aquí, creo que me debe más que lo que yo le debo. Creo que esta relación entre entrenador y jugador tiene que ser de una complicidad muy fuerte y yo sé que por una razón o por otra muchas veces las cosas no se dan, pero por esa complicidad es una relación de dar y recibir y yo he estado dando más de lo que he recibido hasta el momento".

Eso sí, Pedro adelantó que Gullit cumplirá su préstamo, pero en el siguiente semestre se jugará su continuidad en el equipo cruzazulino.

"Tiene el préstamo por un año y seguramente se quedará con nosotros hasta que finalice, así que el próximo semestre será definitivo para que se quede o no. Lo de afuera no nos afecta, si yo viviera en función de lo que dicen, a los que llamo los profetas de la desgracia, yo ya no seguiría aquí con esta claridad y tranquilidad de lo que debo hacer".

TABLA

TORNEO MÍNIMO PARA CALIFICAR

Apertura 2017 | 25 puntos

Clausura 2017 | 24 puntos

Apertura 2016 | 26 puntos

Clausura 2016 | 24 puntos

Apertura 2015 | 27 puntos

Clausura 2015 | 25 puntos

Apertura 2014 | 24 puntos

Clausura 2014 | 23 puntos

Apertura 2013 | 25 puntos

Clausura 2013 | 24 puntos

PROMEDIO: 24.7 PUNTOS