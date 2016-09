Parece una pesadilla: Tomás Boy

Ciudad de México

Tomás Boy salió decepcionado por la derrota que sufrió Cruz Azul ante América. Con tres goles de ventaja en el primer tiempo, La Máquina sucumbió en la segunda mitad luego de quedarse con diez hombres por la expulsión de Aldo Leao.

“Teníamos el partido resuelto, pero ningún partido se gana a los 45 minutos. América tuvo arrestos, coraje y hemos caído en errores que resultaron fatales y América aprovechó. Parece una pesadilla, mi directiva no lo puede entender".

Sobre su continuidad, el Jefe aseveró que no está preocupado, pese a solo sumar ocho puntos de 24 sumados, pero enfatizó que la derrota debe ser asimilada por el grupo esté él o no.

"Yo no lo veo tan grave, pero yo no soy directivo, yo estoy tranquilo en lo personal, ésta es una lección durísima que debemos aprender esté yo o no. Mi carrera así es, me siento bien, estoy tranquilo, estoy trabajando bien, no me ocupo de esas cosas, es normal, no me extraña, pero puedo decir que en mi carrera solo una vez he sido despedido".

CULPA A ALDO LEAO

Eso sí, Tomás Boy no perdió la oportunidad de responsabilizar a Aldo Leao por su expulsión, la cual le abrió la puerta a la reacción del América.

“Es una verdadera tontería lo que hizo Aldo, es una barbaridad, no había necesidad de eso, América estaba muerto, pero no fue así. La expulsión clarísima, Aldo comete un error gravísimo en esa misma jugada se produce el gol.

“Un partido que está controlado, ganado fácilmente, pudimos aumentar el marcador, pero esa jugada un equipo como América que no pierde fácilmente, provocó una situación caótica".

También y fiel a su estilo, el Jefe buscó otros responsables, en este caso descargó su frustración con el arbitraje.

“El grupo siente que fue agredido por el arbitraje, incluso las manifestaciones en la banca fueron feroces, no estoy de acuerdo con ellas, pero hubo cosas evidentemente en la cancha cuando vamos 3-2 hay una falta sobre Benítez de (Pablo) Aguilar, que a la postre mete el empate, era roja y penal, ellos aprovecharon sus momento, se puede decir con la complicidad del silbante, pero la realidad es que nos metimos el pie nosotros”.

Y agregó: "No lo vi con exceso de confianza (al plantel), nos echaron a un jugador, no voy a hablar del arbitraje porque hay otras, la de Renato es expulsión directa, un penal; que hable del arbitraje es algo increíble porque luego van a decir que me quejé, teníamos un partido dominado con un futbol brillante después fuimos un sombra, aterrorizados por algunas acciones arbitrales, pero no era para que nos descontaran".

El Jefe también sentenció que está preocupado porque Cruz Azul no termina por consolidarse.

"Me preocupa en el sentido que no terminamos por consolidar todo lo que se hace en el equipo que domina, juega, tiene juego bueno pero no consolida eso, más allá que el esfuerzo de los jugadores está ahí, es horrible perder de esta forma".