Contentos con su primer punto de visita

Torreón, Coahuila

Por ser su primer punto de visita, Paco Jemez, técnico de la Máquina, se fue contento con el resultado.

"Veníamos con la idea de sacar los tres puntos, equipo ha hecho buen trabajo, hemos encontrado la puerta con más facilidad y hay que seguir trabajando".



"Es un campo complicado, que no es fácil, lo tuvimos a la mano, pero no es fácil, sobre todo después de un penal, debíamos tener tranquilidad y el equipo estuvo bien. Me voy bastante contento con lo que ha hecho mi equipo", expresó el español.

Indicó que hasta ahora tenía su equipo una deficiencia de gol, "no encontrábamos la definición con tranquilidad, el equipo hizo partidos buenos que mereció un poco más, ahora hemos tenido esa facilidad de meter gol y encajamos dos que no habíamos hecho de esa manera".

Aseguró que esos goles les vendrán bien, sabiendo que son capaces, eso los coloca en una posición más tranquila, asegura.

"No pedimos que nos den nada, seguiremos trabajando con la mayor tranquilidad posible, cada vez que juegan deja claro que tiene buen equipo, eso está claro", expuso.