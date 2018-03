Yo soy el principal responsable de la mala racha: De la Torre

Ciudad de México

En cada equipo puede haber culpables a la hora de tener malos resultados. De entrada, se encuentra responsable al entrenador de quien se pide lo corten de inmediato; se sigue con los jugadores y al último se señala a las altas esferas.

En el caso de Cruz Azul, Pedro Caixinha conferencia a conferencia reconoce la culpa de los resultados; después, sus pupilos confesaron que son los principales causantes de la mala racha al no poder reflejar la idea del luso en el campo y ahora fue Eduardo de la Torre, director deportivo quien salió a dar la cara.

Sin titubeos, Yayo reconoció que "Yo soy el principal responsable de los malos resultados; estoy consciente de eso y no le rehúyo para nada" a la hora de ser cuestionado sobre las ocho unidades que registra la Máquina a la mitad del torneo.

En los últimos partidos de Cruz Azul, la afición ha pedido destituir a Caixinha bajo el argumento de tener uno de los peores registros en comparación con su antecesor Paco Jémez; sin embargo, de la Torre ratificó el proyecto que se tiene con el lusitano.

"No sé si sean los peores números, pero lo que sí te puedo decir es que este proyecto no depende de si ganamos o no este sábado, de lo que hicimos antes, o de lo que lleguemos a hacer en este torneo. Es evidente el mal inicio pero estamos confiados en que vamos a levantar y este es el momento justo para aclarar que es un proyecto a largo plazo", confirmó el técnico.

REFUERZOS ESTÁN EN UN PROCESO

La llegada de Walter Montoya y Carlos Peña ha dejado grandes sin sabores en el equipo. Pese a ello, de la Torre indicó que ellos están en un proceso: "no es excusa, pero tienen un currículum anterior que los avala y sé que aún les falta mucho por dar. Si le echas un ojo a todos los equipos, todos los refuerzos tienen dificultades".

Respecto al tema de una ruptura en el vestidor tras las declaraciones que en su momento Caixinha hizo sobre la mala actitud de Ángel Mena, el director deportivo aseguró que "El grupo está fuerte. Sabe que no ha cumplido con las expectativas, pero están trabajando".