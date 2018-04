Los recuerdos de la afición en el Estadio Azul

Ciudad de México

Esta tarde el Estadio Azul dejó de ser un inmueble de primera división, pronto será demolido en su lugar no quedarán más que recuerdos de millones de aficionados que durante años lo visitaron y vibraron con los encuentros que ahí se brindaron.

Seguidores de La Máquina, Atlante y otros equipos nos enviaron algunos de sus mejores momentos en el inmueble de la Colonia Noche Buena, los cuales les compartimos a continuación.

Ángel Tizoc | Aficionado del Atlante

Como atlantista de toda la vida, tengo 45 años, uno de los mejores momentos probablemente haya sido cuando el equipo regresó a jugar en contra de Cruz Azul una vez que se lo llevaron a Cancún en 2007.

Había muchos atlantistas y el equipo de ir perdiendo 2-0, terminó empatando con gol de último minuto del africano Alain Nkong. Sería por la nostalgia de haber perdido al Potro de Hierro que se nos fue de la CdMx, pero muchos atlantistas coreamos ese gol como si hubiésemos sido campeones: hubo llantos y una euforia brutal. Ese campeonato del 2007, el Atlante quedó campeón.

El peor (recuerdo) fue en la liguilla del campeonato 91-92, cuando el Atlante había ganado en el Azteca al Cruz Azul 1-3 y terminó perdiendo en el Azulgrana 2-4 y quedó fuera por los criterios de desempate.

El Atlante venía de una temporada de ensueño: líder general y era recién ascendido, jugando de maravilla con chavos como Cantú, Raúl Gutiérrez, el Profe Cruz, Luis Miguel Salvador, el 'Demonio' Andrade, el 'Piojo' Herrera, veteranos como Romano, Daniel Guzmán y Manuel Negrete.

Ese año hubo más atlantistas que nunca en el estadio, éramos miles, se llenaba con frecuencia el Azulgrana y todo se fue al caño por dudosas decisiones arbitrales.

Ese día habíamos muchos más atlantistas y por la frustración muchos de ellos comenzaron a destrozar las gradas y aventaron cemento o piedras a la cancha. Fue un día de furia que hoy recuerdo con mucha nostalgia. Fue un día inolvidable aunque al año siguiente el Atlante por fin después de 47 años terminó por coronarse.

Guadalupe Mendoza Hernández | Aficionada de Pumas

Tengo muchos recuerdos del estadio, pero el más reciente, recuerdo, fue que asistí al partido de Cruz Azul vs. Pumas y quedaron empatados (3-3), nos regalaron un partidazo con lo que me fui muy contenta por haber asistido con mi prima y nos la pasamos muy contentas".





Jorge Cruz Escalante | Aficionado de Cruz Azul

Me llamo Jorge Cruz Escalante, nací en el estado de Yucatán pero viví muchos años en la Ciudad de México y desde entonces soy aficionado al Cruz Azul.

Creo que la experiencia que más recuerdo del Estadio Azul fue hace tres años, cuando previo a una operación muy delicada en mi cabeza, acudí a ver al equipo en un juego contra Santos Laguna. Ese día recordé con mucha nostalgia las veces que vi jugar al Cruz Azul en el entonces estadio Azulgrana.

Aunque los médicos me habían dicho que la operación saldría muy bien, como ocurrió finalmente, ese día del partido pensé que no iba a volver a presenciar un juego de futbol en mi vida. Disfruté mucho la victoria de Cruz Azul, me llené de nostalgia recordando tantos momentos de gloria del equipo que espero pronto regrese. Ahora que no se volverá a jugar un encuentro en el estadio, me da mucha tristeza porque no sólo se va una parte de la historia del futbol mexicano, sino de mi propia vida.

Víctor Manuel Alcalá | Aficionado de Cruz Azul

Víctor únicamente nos envió imágenes de una tarde en familia disfrutando de un partido de La Máquina en el Estadio Azul.