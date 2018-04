Si no metes goles, no ganas: Pedro Caixinha

Ciudad de México

Pedro Caixinha no pudo en su primer semestre al frente de Cruz Azul. No pudo llevarlos a una Liguilla y no pudo acabar con los fantasmas que América ha escrito en la historia.

El primer clásico joven del técnico no tuvo los resultados esperados y le costó una derrota por 2-1. Aunque considero que la Máquina no hizo un mal partido, lo que cuenta en el fútbol son los goles, algo que se le negó a su equipo.

"El resumen es que: si no puedes hacer goles, no puedes ganar partidos

Entramos bien al partido, estábamos bien metidos pero nos faltó tener más control del balón y dejamos que el América fuera y nos hiciera los dos goles".

Caixinha sabe que esta derrota los deja fuera de Liguilla, las cuentas estaban más que claras para el luso y por eso dijo que "sobre la no calificación virtual, asumo la responsabilidad; a pesar de eso, queremos seguir en el camino de llevar a Cruz Azul a la grandeza".

Una de las sorpresas que dio el entrenador celeste previo al duelo, fue el adelanto de su alineación en la que saltaron Cauteruccio y Carlos Peña como responsables del ataque. Ambos han sido cuestionados sobre su rendimiento, pero esta noche en el Azteca el que menos se dejó ver fue el Gullit.

Caixinha explicó el por qué tomó la decisión de apostar por Peña: "La razón porque jugó el Gullit fue porque en San Antonio hizo buena conexión con Caute, pero hoy no se dio. Mena explotó bien las bandas, a Baca le faltó hacer eso para liberar más al Gullit".

Respecto a Cauteruccio se limitó a decir que "seguramente estará en el próximo partido, tiene toda nuestra confianza y seguiremos trabajando para que pueda anotar".