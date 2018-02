"Sentía más presión en Santos": Caixinha

Ciudad de México

Cruz Azul no vive sus mejores horas en esta temporada. Sin embargo, pese a que está tumbado en los últimos lugares de la tabla general (apenas ocho puntos en ocho jornadas) y con la reciente eliminación en la Copa Mx, Pedro Caixinha afirma que no se siente presionado, es más, el portugués asegura que tuvo más esa sensación en Santos que en la propia Máquina.

"Yo, la verdad, sentí siempre mucho más presión entrenando en Santos que la presión que pueda venir de trabajar aquí. Desde que entré aquí al día de hoy no he sentido la mínima presión en mi persona en lo que es el desarrollo de la persona, estar enfocado en lo que debo estar enfocado, no enfocarme en lo que dicen, lo que critican, dicen o escriben, nada de eso y sé que eso no me afecta, y si eso no me afecta a lo mejor es una buena estrategia que puedo pasar a los jugadores y es en eso en lo que trabajamos", dijo.

Eso sí, Caixinha reiteró que confía plenamente en el trabajo que se está haciendo, por lo que está seguro que los resultados empezarán a darse.

"Yo quiero ganar hoy, yo quiero ganar ayer, pero tengo que saber manejar todo eso en dirección a lo que es el proceso y el proyecto con el que estoy totalmente comprometido, y que me voy a entregar como siempre lo he hecho en todos los equipos en los que trabajé, y que al final vamos a triunfar, no tengo dudas de eso; ahí vamos contra todo y contra todos si así tiene que ser".

Caixinha también habló del fracaso de La Máquina en la Copa Mx, en la que no pudo pasar de la fase de grupos, y no tuvo problema en asumir la total responsabilidad.

"A ustedes les gusta mucho esa palabra y yo no tengo ningún problema en asumir; siempre en un club que yo entrene, ya sea de la grandeza de Santos y Cruz Azul, siempre que yo no gane uno de los partidos pueden decir que es un fracaso, porque yo solo trabajo para ganar; si no ganar un partido es un fracaso, ahora no ganar una eliminatoria o competencia pues mucho más".

MENA Y DIEZ MÁS

Hace unas semanas Pedro Caixinha exhibió públicamente a Ángel Mena por su falta de actitud en el terreno de juego; lo mandó a la banca y apenas en el partido de Copa lo volvió a utilizar de titular. Hoy Pedro admite un cambio en el ecuatoriano y por eso asevera que ante Santos será él y 10 más en la cancha.

"Ángel es un jugador que tiene muchísima calidad y yo lo comparé con otro jugador con mucha calidad como lo es Sambueza; le dije 'tú tienes mucha calidad, mira a Sambueza la calidad que tiene, pero mira la actitud, mira lo que junta a la calidad', cuando sumas la calidad y la actitud puedes hacer cosas espectaculares y la verdad es que Ángel ha cambiado mucho y ha cambiado mucho por el sacrificio. Más allá de eso yo les digo, el domingo Ángel y 10 más".