"Nos jugamos la vida": Pedro Caixinha

Si hace una semana Pedro Caixinha afirmaba que Cruz Azul tenía que salir por el triunfo ante Lobos BUAP por una cuestión de orgullo mientras que su rival lo haría jugándose la vida por el tema porcentual; ahora, frente a Tigres, enfatizó que los papeles se han volteado.

Para el técnico de La Máquina ahora será su equipo el que se jugará la vida por la necesidad de sumar los tres puntos que le permitan seguir con opciones de Liguilla.

"Si no sumas de tres, ni matemática, ni por voluntad ni la ilusión te puede ayudar en algo. Entonces, por qué te juegas la vida, porque debes de ganar los tres partidos para poder llegar al final a hacer las cuentas, por eso te juegas literalmente la vida".

A TIGRES LE FALTA HISTORIA

Aunque Pedro Caixinha no reparó en elogios para Tigres, al que consideró el mejor equipo de la década por los títulos y la estabilidad que ha tenido, sentenció que aún le falta historia para que se le considere un grande del futbol mexicano.

Pedro Caixinha le tira flores a Tigres, lo considera el mejor de la década pic.twitter.com/omqEFHfipi — Eduardo Espinosa (@lalofut) 13 de abril de 2018

"Cuando he hecho la presentación he dicho que estaba en un grande y lo que identifica a un grande era la historia, los títulos y la afición; los títulos por ahí van, la afición creo que también la tiene, no sé si en número que tiene los demás cuatro grandes, pero la historia tú no la puedes comprar, tiene que ser día con día; entonces tiene los mismos números de aficionados, títulos ya van por ahí, pero para la historia va a necesitar un poco más de tiempo, tú no puedes ser un equipo grande de un día para otro, desde mi punto de vista, para ser grande necesitas los tres sí o sí"