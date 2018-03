Ciudad de México

Pese a que Cruz Azul suma ocho puntos de 30 posibles, y que sus posibilidades de Liguilla ya se ven ya muy reducidas, Pedro Caixinha mantiene el optimismo en su equipo, pues asevera que al menos esta tarde tuvo las oportunidades necesarias para ganar hasta dos partidos.

"No me desespera (la situación), nada más me da esa fortaleza interior que tengo; hay que valorar el trabajo que el equipo ha hecho hoy, generó, produjo y ha tenido situaciones para ganar no solo un partido, sino dos. No pasa nada, vamos a seguir adelante, obviamente el grupo está herido porque ha hecho un trabajo espectacular. Hay que seguir en este tono porque se ve que el grupo cada vez está mejor".

Pedro también anunció que apartir de esta semana La Máquina tendrá el trabajo con un couching para el aspecto mental, pero no como una medida de emergencia por el momento que atraviesa el equipo, sino como parte de la planificación que ya tenía su grupo de trabajo.

"Es un tema que hemos platicado y vamos a empezar un trabajo con un couching a partir de esta semana con todo el grupo, pero era algo que ya estaba planificado y era parte de un proyecto, no es algo que se haga por el momento que vivimos".

Por últimos, Pedro desconoce la seña obscena que hizo Francisco Silva al salir de cambio hacia la tribuna, pero dejó en claro que será algo que se platicará en lo interno.