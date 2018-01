Esto solo es el inicio: Pedro Caixinha

Ciudad de México

Pedro Caixinha no salió conforme con el empate sin goles que sacó Cruz Azul ante Tijuana, en el debut del Clausura y el inicio de su etapa al frente del equipo. "No estamos satisfechos porque es un empate, no nos gusta empezar así, buscamos ganar", dijo.

Sin embargo, el portugués remarcó que apenas es el inicio de la temporada y que en el torneo que fue campeón con Santos, lo inició con dos descalabros; también recalcó que es un torneo especial por ser el último en el Estadio Azul.

"Ya echaba de menos estar en un área técnica y dirigir un partido. Creo que ésta es una afición espectacular y nosotros tenemos muy claro que es el último torneo en el Azul; no lo puedo decir, pero hay muchas cosas en el vestidor que nos recuerdan que así es; entonces queremos dar muchas alegrías a esta afición, hoy no lo pudimos dar, pero es nada más el inicio y recuerdo perfectamente que en el torneo que salimos campeones con Santos perdimos los dos primeros partidos y al final las cosas salieron para nosotros; entonces, esto nos es cómo empiezas, sí como terminas; creemos mucho en este equipo, mucho en la afición que nos apoyará siempre y sabemos cuál es el camino que debemos seguir caminando para alcanzarlo".

Caixinha sentenció que su equipo hizo un buen futbol luego del minuto 20 del primero tiempo, en la que generó opciones, además de la última oportunidad que tuvo Rafael Baca frente a Lajud; tampoco quiso excusar el resultado en las bajas con la que contó La Máquina para este cotejo, entre las lesiones de Cauteruccio y Flores, la suspención de Méndez y que aún no puede disponer de Walter Montoya.

"Para mí el mejor equipo es el que tenía ahora, porque es lo que tenía disponible", dijo. El portugués también aclaró que en su opinión el juego pudo haber terminado 2-1a favor de los suyos por las oportunidades que se generaron.

Sobre el grito de Chaco que se llegó a escuchar durante el juego, Pedro señaló que lo comprende, pero pidió a la afición en centrarse en el presente.

"Hay que valorar los que han dejado mucho por la institución, es algo que debe ser inolvidable; los clubes son hechos de grandes jugadores y el Chaco es un gran jugador, pero en la vida hay ciclos y sé que hay mucha gente que le gusta acordarse del pasado, pero el pasado para mí está en los museos, yo vivo en el presente y hacia el futuro porque es lo que puedes cambiar, por eso digo que empezamos el aquí y ahora en este proceso que llevará muchos sacrificios".

Por último, espera contar con Martín Cauteruccio y Gerardo Flores ante Chivas, y cree que sea complicado que Walter Montoya ya pueda debutar con el equipo en la segunda jornada.