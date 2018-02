Nosotros provocamos las burlas: Pedro Caixinha

Ciudad de México

Pedro Caixinha ya empieza a comprender las particularidades que implica dirigir a Cruz Azul. El técnico de La Máquina aceptó que mucho del entorno puede afectar de alguna manera a sus jugadores, aunque él descartó que lo alteren en lo absoluto.

Eso sí, el portugués enfatizó que a veces ellos mismos cometen los errores que generan las burlas en las redes sociales y de los aficionados de otros equipos, así como alimentar el término cruzazuleada.

"Hay dos cosas que no están fallando, la primera es hacer goles, nos está costando mucho hacer goles y necesitamos casi el doble de opciones para convertir, y la segunda son esas desatenciones; hoy platiqué con los jugadores sobre el tema de cruzazulear, del bullying y lo de pendejo, de eso hablé con ellos. Yo no me preocupo por esas cosas, sí me preocupo por lo que es el tema de la tarea, pero nosotros estamos haciendo cosas que llevamos a que se burlen de nosotros".

Y agregó: "son esos detallitos que se manifiestan en el marcador y hacia eso se orienta mi trabajo en este club, porque es algo que estamos viviendo y debemos vencer solamente nosotros. Estamos aquí para hacernos fuertes juntos, para ayudar al grupo de jugadores que tienen esa sensación

En estos momentos, La Máquina solo suma ocho puntos luego de que ya han transcurrido ocho jornadas, es decir un tercio de los 24 puntos que han estado en disputa. Por tal razón Caixinha se pone a la disposición de la directiva, no sin dejar de enfatizar que él cree firmemente en este proyecto.

"Las personas que me contrataron tienen, de la misma manera que lo hicieron, toda la libertad de tomar sus opciones en relación a lo que es este proyecto. Yo estoy, como decimos en los toros, para lo que sea, para lo que sea y lo que salga de ahí de la puerta de los sustos. Soy muy persistente, creo mucho en este proyecto, en esta institución, creo mucho en las personas que han creído en mí y solo puedo regresarles trabajo, gratitud y lealtad".

Incluso, Pedro cree que es necesario que el equipo agarre un poco de confianza, pero para ello es importante que tenga una seguidilla de buenos resultados, lo cual esperaba que se diera desde este juego contra Puebla.

"Yo sé que esté grupo está orientado hacia los resultados y este equipo se va a soltar en términos de la confianza cuando tenga dos o tres resultados exitosos consecutivos, voy a seguir trabajando para que eso se dé".