Presión, no; ocupación, sí: Pedro Caixinha

Ciudad de México

Pedro Caixinha sabe que su Cruz Azul no está haciendo bien las cosas en los arranques de los partidos. Por eso, aunque resalta la reacción que demuestra, también lamenta que no puedan ser más proactivos, de tomar la ventaja de los juegos.

Eso sí, el portugués aseveró que no tiene ningún tipo de presión por los resultados tan discretos que se han presentado.

"No, para nada (hay presión), no me gusta la regularidad que no estamos teniendo y que eso se refleja en las prestaciones de los resultados, lo que más me ocupa es el tema de cómo entrar a los partidos, lo demás no me preocupa, pero soy una persona que tiene esa dedicación de ver reflejado los frutos del trabajo en los resultados. Presión no, nunca he sentido presión en algo que me gusta hacer, pero sí tengo la ocupación de cambiarle el chip al equipo para que sea más proactivo; seguramente el sábado se verá una respuesta del equipo ante León que lleva dos puntos más que nosotros".

El portugués lamentó la situación en la que se ha metido Cruz Azul en la Copa Mx, pues sabe muy bien que aunque sume los seis puntos restantes, no tiene asegurada la calificación.

"Son circunstancias con las cuales debes acomodar al equipo, vamos a mirar cómo estarán las cosas en términos de opciones que tenemos. Ya es complicado pues con seis puntos no tienes asegurada la calificación"

LES TOMARÁ SU TIEMPO

Sobre el desempeño de Carlos Peña y Walter Montoya, Caixinha admitió que les llevará su tiempo de adaptación, sobre todo al primero que se llevó el abucheo de la gente, a lo que Pedro sentenció.

"Hay que respetar todo lo que la gente dice, nosotros debemos estar preparados para los buenos, los menos buenos y los malos momentos, yo estoy aquí para defender la institución, nuestra afición y por supuesto a los jugadores; sabemos que debemos dar tiempo a algunos de estos jugadores, sabemos que no tenemos el cuadro completo de lo que son nuestras posibilidades, Walter con los minutos que ha tenido seguro ya tiene un ritmo diferente y el Gullit seguro necesitará un poco más de tiempo para readaptarse al futbol mexicano".