Yo soy el responsable: Pedro Caixinha

Ciudad de México

Pedro Caixinha no se impacienta ante los malos resultados de Cruz Azul. El entrenador celeste reconoció, como lo ha hecho en otras conferencias de prensa, que él es el responsable de la derrota, en esta ocasión ante Necaxa. Eso sí, dejó en claro que no se intimida por los tropiezos y que seguirá luchando por sacar los mejor del equipo. “Hoy perdimos y el responsable soy yo. En el primer tiempo, de la manera en la que pretendíamos jugar no resultó. El equipo estaba partido, había un hueco tremendo en la media cancha y fue letal para que el rival jugara a su gusto, para que fuera ganando desde el primer tiempo”.

Los primeros 15 minutos de la parte complementaria fue en los que mejor se vieron los celestes. Llegaron en varias ocasiones, pero no consiguieron concretar.

“Corregimos en el segundo tiempo. El equipo mejoró porque había otro parado y otro tipo de posición. También se le dio otro equilibrio, aunque no tuvimos la felicidad de empatar en ese momento. Lo que sufrimos en el primer gol se sufre en el segundo, porque estás bien parado atrás, pero no tenías la línea de cobertura para estar bien parado en una segunda jugada ”.

Enseguida, mencionó lo complicado que ha sido el darle el toque indicado a este conjunto, que en algunos momentos había mostrado chispa, los interesantes y en otros realmente no encuentra las formas. Para el timonel uno de los aspectos que no le ha permitido explotar al cien por ciento a su conjunto son las ausencias que tienen de partido a partido.

“Es un proceso que en verdad nos está costando. No quiero poner excusas cuando soy el primero que dice que soy el responsable (de los malos resultados). Hay que fijarse en las alineaciones si repetimos un once, hay que fijarse cuántos jugadores teníamos fuera. Yo no estoy poniendo una excusa, porque voy con los que hay y tengo una gran plantilla, muchas expectativas”.

El estratega no señaló a sus jugadores como sí lo hizo el viernes pasado. Más bien, dejó en claro que hace falta trabajo en algunas zonas del campo.

“Hay que seguir trabajando. Yo soy una persona de lucha, soy de pelea, de sacudir la gorra y seguir adelante”.