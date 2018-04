“Ha faltado alguien que dé la cara”: Pedro Caixinha

Ciudad de México

Con el fracaso apunto de consumarse en Cruz Azul en este torneo, en el que se quedará de nueva cuenta sin entrar a la liguilla, Pedro Caixinha ya trabaja pensando en el que viene, incluso desde hace varias semanas ha manifiestado que se siente fortalecido y respaldado para hacer un cambio estructural en el club.

Y hoy explicó que a La Máquina le ha faltado en estos últimos años una figura que dé la cara por el club para exigir respeto, papel que él no tiene ningún problema en asumir. El entrenador dejó en claro que sabe muy bien las formas con las que siempre se ha manejado la directiva de Cruz Azul, pero aclaró que muchas veces se tienen que dejar de lado para evitar que se les pase por encima.

"Creo que a lo largo del tiempo nos ha faltado alguien que dé la cara por esta institución y yo estoy aquí para hacer el trabajo, estoy para dar la cara, teniendo que ser inteligente en determinados momentos para saber cómo hacer las cosas porque acá las formas son importantes; pero hay momentos en que las formas debes olvidarlas y decir 'ya basta, merecemos respeto' y vamos a llevar a este club donde se merece; entonces, estoy triste porque no logramos las cosas en el periodo que estamos acá, pero estoy muy motivado para percibir que estamos haciendo las cosas justo en la dirección que queremos llevarla y seguramente en el próximo torneo la gente se va a dar cuenta de los cambios que estamos haciendo".

Agregó: "Yo seré la persona que siempre estará aquí dando la cara para defender a los míos; es necesario tener alguien que los respalde y yo no tengo ningún problema en ser esa persona en todos los momentos en todos los frentes, no solo afuera"

Sobre la suspensión de dos partidos que le impedirá estar en el banquillo para el último juego en el Azul, el próximo sábado ante Morelia, Pedro aseguró que los más importante es ofrecerle un triunfo a la gente.

"Voy a tener que verlo ahí al lado del presidente, así voy a despedir el Estadio Azul, pero más importante que eso es que lo podamos despedir con una afición muy entregada, que va ilusionado a ver un buen partido de parte nuestra que pueda culminar en una victoria".

¿MANO DURA CON EL 'GULLIT'?

El lunes se ventiló en ESPN que después del entrenamiento Carlos Peña acudió a una tienda a comprar cerveza, sobre este tema Pedro Caixinha aseguró que el Gullit sabe muy bien que son pocas las oportunidades que se le pueden brindar. Sin ser explícito, también el portugués aclaró que suele tener mano dura con estas faltas y habló de las sanciones que hay para los jugadores que rompen los reglamentos internos, aunque dejó en el aire si alguno se le aplicará al futbolista.

"Creo que él sabe muy claro que muchas veces en la vida no tienes una oportunidad, mucho menos dos consecutivas, pero es la mentalidad que queremos generar de lo que representa ser un futbolista profesional y lo que debe ser su tarea; para mí es un triángulo, primero tiene que ver con el entrenamiento que es algo sagrado, luego con la alimentación que te permitirá estar saludable y el último es el reposo, si tú no tienes la combinación de estos tres puntos no podrás desarrollar tu mejor nivel. Cuando yo sé de esas cosas tengo una intervención muy dura, que va desde las multas que están previstas en el reglamento, ya sea decisiones de si va a jugar o no, hasta que sea una decisión extrema de que sea una conducta recurrente de que te doy las gracias y terminamos el contrato".