Caixinha se avergonzó del primer tiempo de Cruz Azul

Ciudad de México

El partido entre Chivas y Cementeros se divide en dos, el primer lapso para los locales y el complemento para la visita y Pedro Caixinha, estratega de los Celestes dio su explicación sobre la reacción de los suyos.

“Es importante en el partido la reflexión que hicimos en medio tiempo: somos cruz Azul uno de los grandes de México. La primera parte me da mucha pena un equipo grande no puede tener ese comportamiento. Más allá del resultado la reflexión que hicimos en el entretiempo es algo que debemos llevar siempre de aquí en adelante”.

Caixinha apeló al orgullo de sus jugadores y señaló que no se pueden permitir otro tiempo tan malo, que hoy hubo oportunidad de corregir y darle vuelta, pero que no siempre tendrán estos factores a modo, para remontar un resultado adverso.

“La reflexión que hicimos en el entretiempo es algo que debo seguir trabajando en ese sentido, llevo un mes en la institución, me alegra ser el líder deportivo pero todos debemos pensar en grande es lo que voy a exigir de manera distinta a lo que se había hecho acá, para que la gente sepa que el orgullo y la determinación cuentan, no te puedes dar el lujo, en equipos grandes no puedes tener miedo escénico, no hemos ganado nada, solo un partido, queríamos sumar de tres, porque en el primer partido no nos toco pero tuvimos para meterlas y hoy logramos ganar el partido. Más allá del futbol nuestro tema es de una terminación global como equipo para tener el respaldo que te da un equipo grande”.