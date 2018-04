Fue el partido más mediocre: Pedro Caixinha

Ciudad de México

Pedro Caixinha salió molesto. No con el resultado, sino con el compromiso y la actitud que mostraron sus jugadores ante Lobos BUAP, al que vencieron 1-0 pese a tener un hombre de más en casi todo el segundo tiempo.

Es más, Caixinha estaba tan a disgusto que tachó de mediocre el funcionamiento de su equipo. "Es el juego más mediocre que ganamos, así de simple", resumió.

Y de inmediato agregó: "déjame decirte que hoy el que llevó al equipo fue la afición, la afición fue espectacular y grandiosa; cuando tienes un equipo que se está jugando la vida y el partido te da un penal y al rival le expulsan un rival, debes hacer mucho más. Eso habla del perfil del que hablamos ayer (viernes) y eso no lo vi plasmado. Cómo alguien ha preguntado, si estos cuatro partidos servirían de evaluación, pues por supuesto que sí. Y les digo, mi imagen en la vida y en el futbol es de ambición, determinación, trabajo, de querer hacer las cosas y no esperar que éstas ocurran. Entonces espero formar un equipo grandioso".

Incluso, Pedro dejó entrever que muchos de sus elementos no mostraron el compromiso esperado, tal vez ya resignados a que no habrá Liguilla.

"Espero de un equipo hambre, ambición, presencia y ganas, hoy no lo vi al cien por ciento. Este es un club espectacular y tú se lo tienes que dar de vuelta, y eso es lo que yo quiero. Ves jugadores que quieren estar y otros que están ahí en medio, pero de vacaciones todavía no estamos y no sé cuándo vamos a estar porque yo seré el que determine cuándo terminamos está temporada y cuando empezamos la preparación de la que viene".

De inmediato se le cuestionó al entrenador si ve que muchos de sus jugadores ya piensan en el cierre de la temporada y dijo: "Estoy dando una respuesta y al mismo tiempo dando un mensaje".

Por último, el portugués señaló que aún piensa en la posibilidad de llegar a la Liguilla, pues el promedio de los últimos 10 torneos ha sido de 24.7, algo que le da la mínima posibilidad a su equipo.