"Un resultado para disfrutar": Jémez

Ciudad de México

Son pocas las alegrías que ha tenido Cruz Azul en estos últimos tres años que Paco Jémez quiere invitar a la afición cruzazulina que disfrute de los resultados como el que se obtuvo ante Monterrey.

"Para mí lo que hoy ha hecho el equipo frente a uno de los mejores del futbol mexicano, por no decir el mejor, tiene mucho valor y nos tiene que dar confianza, nos tenemos que premiar por lo que estamos haciendo, son muchos años, aunque yo llevo seis meses siento que ya llevo seis año, tenemos una alegría y hay que disfrutar con nuestra gente, aunque haya gente que no le parezca, pero venimos de inercias muy malas, de no ganar, estar ahí abajo y complicarnos incluso con cuestiones de descenso. Lo único que pido es que se nos respete, y no es que no seamos ambiciosos, pero estamos tan faltos de alegría que creo que el equipo, el arranque que ha hecho es para premiarse, para saborear un poco las cosas que ha conseguido. Cuando nos ha ido mal la boca nos sabía a bilis, ahora no sabe a otra cosa y queremos saborearlo un poquito".

Incluso, Paco remarcó que ahora percibe otro ambiente en Cruz Azul, más optimista: "estamos en una buena situación, creo que el ambiente que envuelve al equipo está más calmado y eso ayuda muchísimo, siempre ha estado muy encrespado, muy enrarecido y eso no ayuda en nada. Desde que yo he llegado aquí pocas veces he notado una brisa de aire a favor, aquí todo es aire en contra, así que hay que disfrutarlo".

EL PACO DE SIEMPRE

Sin embargo, fiel a su estilo, Paco también explotó por algunos cuestionamientos, como el de los cinco empates que lleva en el torneo y las dos victorias, ironizó y se defendió con el puesto que ocupa Cruz Azul en la tabla.

"Estoy procesando porque hoy estoy un poco tonto. Somos terceros, si te parece mal... No sé, esto es de sumar y de ir para adelante. Cuando estábamos abajo, (nos criticaban) porque estábamos abajo, y ahora que estamos arriba es por los empates".

Al principio de la conferencia Paco también respondió de manera tosca un par de preguntas, la primera sobre si tenía una opinión de las palabras de Mohamed quien dijo que sólo Monterrey lució en la cancha, y la segunda sobre las penurias que pasó La Máquina en los últimos 20 minutos, en ambos casos se limitó a decir: “yo no respondo esas estupideces".