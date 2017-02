Jémez invita a La Volpe a un sitio 'escondidito'

Ciudad de México

Paco Jémez se tomó un momento para responder der a lo declarado por Ricardo Antonio La Volpe, quien en una entrevista con TDN señaló que en el futbol mexicano han llegado muchos entrenadores "vende humos" cuando se le cuestionó qué opinaba sobre el estratega de Cruz Azul.

El español enfatizó que si La Volpe declaró eso, entonces lo invitaba para verlo en algún momento antes o después del juego del sábado y así le dijera a la cara lo que pensaba de él, fuera de los reflectores.



"Si es que lo ha dicho, yo tendría que verlo y oírlo, sé muy bien lo que está buscando y no lo va a encontrar. Si lo ha dicho, yo invito a Ricardo La Volpe el sábado que voy a estar en el estadio del América, porque voy a estar una hora y media antes y una hora y media después, para que si tiene realmente la necesidad de decirme algo, yo lo invito a que se venga conmigo a un sitio escondidito, que no nos vea nadie, donde no nos puedan interrumpir y que me diga a la cara lo que tenga que decirme, creo que eso es un acto de valentía y no por los micrófonos y a varios kilómetros".

Y prosiguió: "Yo hablo del señor La Volpe, porque tengo una educación y habló del América como un gran equipo porque creo que lo es, si él quiere entrar a un juego, yo no voy a entrar para calentar el partido. Si tienes necesidad de decirme algo, nos vamos los dos solitos, en un sitio donde no nos vea nadie, tranquilito a y podemos arreglar nuestras diferencias como lo hacen los hombres".

Incluso, Jémez lamentó toda la atención que ha generado su persona y las críticas que genera.

"¿Yo que he hecho?, ¿tan importante soy que no pueden vivir sin mí? Vine a trabajar a un país y no sé por qué tienen que estar insultándome, yo intento ser lo más respetuoso posible, sobre todo con ustedes (la prensa)".

Sobre el América, señaló que se necesita hacer un gran partido para poder doblegarlo.

"Contra América vamos a necesitar está intensidad o más, porque vamos a enfrentar a uno de los mejores equipos de la Liga'.

DEFIENDE A COTA

También Paco Jémez tuvo tiempo para salir en defensa del canterano Rosario Cota, quien fue abucheado por la afición, la cual le ha mostrado rechazo desde que se filtró un vídeo donde supuestamente desdeña a los seguidores en una firma de autógrafos.

"Lo que le han hecho esta noche me parece una auténtica putada, estoy triste cuando debería estar contento, lo que he vivido en el campo es una cosa tristísima, que se trate a un chaval así; soy su entrenador y si lo tengo que poner lo voy a hacer aunque pite todo el campo porque él no ha hecho nada para ganarse esto".