Paco Jémez se enoja con 'Rufo'

Ciudad de México

La derrota frente al América no dejó nada contento alentrenador de Cruz Azul, Paco Jémez, quien al final de su conferencia de prensase molestó ante los cuestionamientos que le hizo Adolfo Díaz, ‘Rufo’.

La primera pregunta fue que si él era el culpable de queCruz Azul no pudiera ganar, a lo que contestó que "aquí no hay culpable,no hemos matado, atracado o violado. El responsable soy yo".

Luego, Rufo le preguntó que, ¿Si Cruz Azul se va a laSegunda División, al ascenso, usted será el responsable?





Jémez, respondió: No sé, si mañana se acaba el mundo. No soyadivino. Si es así no te vería más".