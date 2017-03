Paco Jémez, con festejo mesurado

Ciudad de México

Acomoda una y otra vez los celulares que hay sobre la mesa, mueve el micrófono y responde con voz suave a las preguntas de la conferencia de prensa. Paco Jémez se mostró mucho más tranquilo después de la victoria de Cruz Azul frente a Jaguares, respecto a cómo se le vio en otros partidos en los que no se dio el resultado.

Incluso, cuando le preguntó porqué Christian Giménez no fue titular, ya que frente al cuadro chiapaneco cuando entró los celestes se vieron mejor, el español respondió con una sonrisa e inmediatamente dijo “no sean malos, hoy es un día para disfrutar”.

Luego, agregó que “meto al Chaco porque sé qué partido es. Chaco a mi me sorprende en todos los aspectos, sobre todo personalmente. Cuando creo que está para todo el partido lo utilizo”.

Aunque se vio mucho más sereno, Jémez destacó que ahora que ganaron no quiere decir que vaya a dormir mejor o que el resultado se haya dado porque trabajaron con mayor intensidad.

“No tengo tiempo para tener una noche tranquila. Tengo que ver a León (contra América). Mi tranquilidad viene cuando el equipo está tranquilo. Yo debo mantener la calma, sino no llegamos a ningún sitio”.

Señaló que “nosotros vamos a seguir trabajando igual. Los resultados van a refrendar lo que hacemos. Yo se que el trabajo es bueno, no es mejor ahora que hemos ganado”.

Respecto al penal que falló Gabriel Peñalba, cuando el marcador era un empate sin goles, el timonel celeste dejó en claro que no le agradó que abuchearan al futbolista, ya que son en esos instantes complicados en los que los seguidores deben apoyar.

“La gente puede decir lo que quiera, la afición de Cruz Azul es mía y le tengo un gran cariño, pero no me gusta la reacción cuando Peñalba falla, eso no nos ayuda. Los respeto, pero no la comparto. Debemos dar más respaldo a nuestro equipo en esos momentos. que me piden a mí. Si quieren pitar le a alguien que sea a mí, yo soy el responsable de lo que hacen los jugadores, soy el que los pone y el que los quita”.

Respecto a si la Máquina debe intentar más tiros de media distancia, ya que los dos goles que anotó fueron así, dijo que “hoy hemos metido los más complicados, somos raros hasta para eso. Llega un momento en que los tienes que intentar de todos los sitios. El gol de Mena nos abrió las esperanzas. Así es el futbol”.