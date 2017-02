"No voy a dejar que nadie tire la toalla": Paco Jémez

Ciudad de México

Las conferencias de Paco Jémez tienen los mismos tintes jornada tras jornada. A Cruz Azul le hace falta concretar, y tras la derrota frente a América, el timonel de la Máquina reiteró el discurso, y dejó en claro que seguirán en busca del camino que los haga ganar.

"Vamos a seguir siendo constantes y profesionales, haber si cambia este corriente y podemos ganar. Eso no hemos sido capaces de hacerlo. No sabemos ganar".





En la Liga, Cruz Azul solo ha ganado un partido y fue en la primera jornada al Necaxa. Al ser cuestionado si ya se había desesperado de esta situación, el timonel fue claro y destacó que no puede bajar los brazos.





"Yo no me puedo desesperar, estoy entero, tengo que animar a mis jugadores. Tengo que trabajar. No voy a dejar que nadie tire la toalla. Estoy muy orgulloso de mis jugadores".





El español agregó que," tenemos que estar cabreados y jodidos porque no se concreta, pero desesperar no".





Paco también destacó los errores arbitrales, aunque dejó en claro que no fue culpa del América, y que tampoco se escuda en esa situación, pues el enemigo le

ganó bien.





"Cuando está todo atravesado está atravesado, hasta el arbitraje. América es un gran equipo y no necesita del arbitraje. Nos ha perjudicado. No nos marcaron un penal. Tenemos que combatir con demasiados obstáculos y lo hicimos como pudimos. Se pueden equivocar con uno y otro, no con el mismo".





Otro de los cuestionamiento al español fue que si se sentía orgulloso de sus jugadores, como lo ha dicho, si les quita esa carga por los duelos que no se han ganado, si entonces él es el "culpable" de lo que ocurre.





"Yo soy el máximo responsable. Aquí no hay culpables de nada. Ni hemos atracado, ni robado. Soy responsable por encima de los jugadores".