"Hay prensa basura y vomitiva": Paco Jémez

Ciudad de México

Esta noche Paco Jémez vive las horas más dulces desde que llegó a México con Cruz Azul. El entrenador cumplió el objetivo y ahora encarará la Liguilla; sin embargo, hay algo que rodeado de incertidumbre a La Máquina y es la continuidad del propio entrenador.

Pero hoy Jémez asegura que no lo tiene decidido, que hasta que termine el torneo decidirá si sigue o no en la Máquina.

"Yo no he dicho si me voy a ir o me voy a quedar, no he dicho nada ni pienso decirlo porque entre otras cosas no lo he decidido. Cuando acabe todo esto será el momento de sentarme y ver lo que quiero y me interesa".

Sobre los rumores que apuntan que Pedro Caixinha ya está listo como su relevo, ironizó:"está bien, yo mismo hablaré con Pedro para decirle cómo está el equipo. Sobre mi futuro no pienso hablar, creo que el club es un club señor y hará lo que tenga que hacer, a mí no me preocupa porque tengo por delante algo tan grande para pensar si voy a seguir, sí va a venir un entrenador. Soy dueño de mi futuro y haré lo que quiera, pero en este momento no he tomado ninguna decisión".

También Paco se dio el tiempo de hablar de su experiencia en México, al casi cumplir un año, y manifestó que se ha sentido atacado por un sector de la prensa a la que calificó como basura.

"Yo me he sentido querido por quien quiero que me quiera, mi directiva, mis jugadores y mi afición, me he sentido tremendamente respaldado y eso es suficiente. Las críticas son parte de mi trabajo y las entiendo, pero no entiendo otro tipo de comentarios con faltas de respeto; entiendo que no es una cosa en contra de Paco Jémez, va a ser una cosa en contra de cualquier entrenador que se siente en este banquillo, es Cruz Azul. Las críticas siempre las he aceptado, pero me he encontrado aquí con otro tipo de prensa que no es la mayoritaria que para mí es una prensa vomitiva, es una prensa basura, es una prensa deleznable que da una imagen de México totalmente distinta a lo que es".

Y agregó: "yo me he sentido en muchos momentos maltratado no por mí sino porque han intentado usar a mi familia para hacerme daño y eso es lo más asqueroso que pueda hacer una persona. Algunos se han pasado de la raya y yo siempre he dado la cara, nunca me he echado atrás".