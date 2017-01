Paco Jémez no critica la labor de los silbantes

Ciudad de México

El empate de último minuto dejó tranquilo a Paco Jémez, aunque estuvo matizado por los errores que cometió el árbitro Fernando Hernández, quién le no le marcó un penal a favor a Cruz Azul y le anuló un gol que era legítimo. Sin embargo, el técnico de La Máquina es cauto y enfatizó que no criticará la labor de los silbantes.

"Voy a seguir sin hablar por ahora, eso no quiere decir que no vaya a hacerlo, vamos a seguir ayudando al árbitro; entendemos que estamos comenzando muchos partidos con demasiadas accidentes en contra, di a entender que es una parte del juego, no creo que haya algo raro, no quiero pensar algo malo solamente en la profesionalidad de los árbitros y esperamos que las cosas transcurran con la mayor normalidad".

Es la segunda semana a la que a Cruz Azul lo afectan las decisiones arbitrales, la vez pasada fue con la roja a Peñalba, situación que Jémez puede entender durante un juego, pero lo que no concibe es que no se le haya retirado la suspensión luego de ver el vídeo.

"Tampoco quiero pensar que persigan a Peñalba, pero hay un detalle que sí quiero señalar: un árbitro se puede equivocar y sacar una roja porque entendió que hay una falta merecedora, pero si hay una imagen que muestra que no es así, los comités no pueden dar la razón, ellos con la imagen clara que hay no pueden mantener una roja al jugador cuando no ha sido así".

Y agregó: " Yo veo la imagen de Peñalba y veo que los comités siguen manteniendo la tarjeta roja y es algo que no entiendo. No entiendo que un tipo sentado en una silla se equivoque, es imposible, no puede pasar. En algunas situaciones si tiene que rectificar deben hacerlo, para eso se apela y están ahí; tienen un trabajo muy sencillo, sentarse y ver una imagen para saber si realmente algo pasó o no. No es tan complicado”.

EQUIPO CON CORAZÓN

Sobre el juego, Jémez resaltó la reacción que tuvo su equipo para recuperarse de una desventaja de dos anotaciones.

"Hemos recibido bastante castigo en la primera parte, y cuando más perdido, se ha visto un equipo queja seguido creyendo, un equipo que en ningún momento ha bajado los brazos, que ha sabido remontar. Estos puntos muchas veces, más allá de lo que pueda suponer el punto, por la manera como se consiguió creo que nos va a reforzar mucho. Es un pasito más, un pasito que nos debe de ayudar a tomar confianza, pero tenemos que mejorar; este equipo tiene alma y corazón".