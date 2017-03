Torreón, Coahuila

El técnico del Cruz Azul, Paco Jémez, señaló que la clave en el triunfo de su equipo fue la defensa. Y es que le agradó la manera de neutralizar a los atacantes de Santos, cuando su equipo estaba arriba.

"Me pasó algo parecido en liga, un equipo que puede encajar gol por un error, no me importa que nos hagan esos goles de vez en cuando, son riesgos que se corren, pero marcar rápido nos dio tranquilidad y a Santos le dio presión".

Dijo estar contento con el resultado, ya que es consecuencia de lo que se hace en la cancha, "no somos los mismos que hace tres o cuatro semanas, salvo que seguimos llegando al arco rival".





Aclaró que este triunfo no es para callar bocas, pues no es su estilo: "No hacemos las cosas para callar a nadie, sólo porque es nuestra obligación, no soy así, se han dicho muchas cosas de nosotros, nadie patea a un perro muerto, está bien que sigan hablando de nosotros".

"Hoy defendimos muy bien, la clave fue nuestra defensa, trabajamos bien a balón parado, interpretamos dónde había que competir", expresó en la conferencia.

Jémez se mostró humilde y señaló: "No hacemos nada del otro mundo, en Copa estamos en semifinales, pero ahora lo que quiero es ganar el sábado a Tigres, eso nos da oportunidad de engancharnos con los de liga y acercarnos a nuestro objetivo".

"No tenemos obligación de nada, sólo de nosotros a nosotros mismos, no siento presión alguna, estamos en semifinales, será complicado enfrentar a cualquiera. Prefiero que nos sigan presionando a que nos pasen la mano por la espalda", finalizó.





rcm