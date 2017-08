"Este equipo tiene alma, corazón y cerebro": Jémez

Ciudad de México

El semblante cambió. De aquel semblante molesto y arrogante de la semana pasada, Paco Jémez ahora se mostró sereno y ecuánime, sin aspavientos ni malos modos. La segunda victoria de La Máquina en el torneo trajo calma a un cuerpo técnico que la pasó mal en los últimos días.

Y aprovechó Jémez para resaltar la unidad de su equipo y la solidaridad que muestra.

"Me podrías poner un equipo muy bueno pero si no es capaz de conectar, de emocionar y de interpretar el juego como yo quiero no vamos a llegar a ningún lado. Del semestre pasado a éste hemos logrado aunar muchas cosas que estaban dispersas. Este equipo tiene alma, corazón y cerebro, para llegar al final hay que tener todo eso".

Sobre las expulsiones consecutivas que ha tenido La Máquina, tanto en este duelo de Liga como en el de la Copa, Jémez aseguró que es la muestra de que su equipo juega al límite, con todo lo que tiene.

"Últimamente estamos teniendo más expulsiones de las que nos gustarían, pero mientras no sean por protestar, insultar o pelearse con un contrario, son lances de juego. Yo quiero que mis jugadores sean viriles, metan la pierna, que no los expulsen por supuesto. Nosotros jugamos al límite, si queremos competir con otros equipos debemos jugar al límite de nuestras posibilidades, es que de otra manera no podemos porque la Liga es muy competida donde cualquiera le gana a cualquiera. No creo que seamos un equipo que pueda estar reservándose absolutamente nada si queremos ganar, debemos ir al máximo".

Luego del primer gol de Edgar Méndez varios jugadores se acercaron a la banca para festejar con Jémez. Sobre este detalle, el técnico dijo:" es bueno saber que la gente con la que trabajas te aprecia y sabe valorar, yo le agradezco mucho al equipo y siempre he dicho que sí algo hemos creado es un gran vestuario con grandes profesionales y grandes personas".