"No puedo dormir tranquilo": Paco Jémez

Ciudad de México

Paco Jémez no duerme tranquilo. Así lo reconoció el entrenador luego del mal paso que ha tenido el equipo en este Clausura 2017, donde apenas suma 6 puntos luego de 24 disputados, además que ya está en serios problemas de descenso.

"Duermo poco porque estoy preocupado, pero no preocupado porque vea que el equipo no es capaz de estar mejor de lo que está, estoy preocupado porque la situación en la que nos hemos metido es muy poco usual, es decir, encontré un equipo que genere tanto y tanto como nosotros y que anoté tan poco es complicado encontrar. Cada vez que voy a la cama voy muy satisfecho por lo que hago, por lo que hemos hecho en el entrenamiento porque somos un equipo muy trabajador, y eso me da confianza, pero no puedo dormir tranquilo porque estoy preocupado por Cruz Azul; el estar preocupado te hace no dormir lo que tengas que dormir, yo soy de dormir poco cuando hay una situación comprometida, sería un descerebrado si no estuviera preocupado, daría a entender que no me importa, pero sí me importa mucho; lo que menos importa es si duermo o no duermo, lo demás es encontrar soluciones, con eso podremos dormir todos un poco más", dijo.

Además, Jémez señaló que pese al mal paso del equipo, no ha recibido ningún tipo de ultimátum por parte de la directiva.

"Ni sé ni quiero saber. Tanto el presidente como Eduardo (de la Torre) han dicho que confían mucho en el proyecto. A mí nadie me ha dicho nada ni me ha trasladado nada, sigo agradeciendo mucho la confianza del club y de los jugadores".

SIN PROBLEMAS CON LA PRENSA

Aunque Paco ha tenido algunas desavenencias con algunos reporteros durante las conferencias, el técnico español descartó tener problemas con el gremio en general.

"He tenido problemas con tres o con cuatro, una auténtica minoría, así que decir que tengo problemas con la prensa mexicana es una mentira, tontos hay en todos lados, parece que tengo un imán para los tontos, donde quiera que voy siempre hay un tonto que me persigue; eso sí, yo lo que no voy a permitirle a nadie es que mientan acerca de Cruz Azul, acerca del equipo o de mí, si han visto que he tenido un encontronazo con alguien es por esas razones, no porque me critiquen, yo eso lo acepto porque es parte de mi trabajo, pero no voy a permitir que falten al respeto al club al que represento, a los jugadores y a mí, yo no busco ninguna pelea, pero tampoco voy a rehuir, voy a defender lo que creo cuando crea que lo debo defender, así que no tengo ningún problema con la prensa mexicana porque los atiendo encantado".

NO MERECÍAN AVANZAR EN COPA

Jémez también aceptó que Cruz Azul no merecía avanzar a los Octavos de Final de la Copa Mx, ya que su funcionamiento dejó mucho que desear.

"Siento que no lo hemos merecido, así como siento que deberíamos llevar más puntos en Liga, creo que si en la Copa hubiéramos quedado eliminados, bien eliminados estábamos; la competición nos da una segunda oportunidad, así que la vamos a tratar de aprovechar, pero no me está dejando satisfecho; en cuanto a merecimientos, tal vez no merezcamos seguir en la Copa por los resultados que hemos obtenido".