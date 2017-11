“Hemos cumplido”: Jémez

Ciudad de México

Aunque Cruz Azul no pudo derrotar al América en esta serie de cuartos de final, para Paco Jémez se hicieron dos juegos muy buenos en los que solo les faltó el gol. "Estoy orgullosísimo de mis jugadores, creo que hemos hecho un gran trabajo".

Es más, el aún técnico de La Máquina justificó que América fue un buen parámetro para medir el alcance de Cruz Azul y recalcó que a su equipo aún le falta para poder aspirar a un título: "Para que puedas pelear un campeonato necesitas hacerte recurrente a las Liguillas, nosotros teníamos tres años sin llegar a una de ellas".

Sin embargo, lo más importante de su conferencia fue lo relacionado a su continuidad, y de nueva cuenta Jémez dejó todo en el aire, aunque sí mencionó algunas conclusiones con las que se irá en caso de no renovar con La Máquina.

"Muchas cosas buenas me ha dejado, me ha hecho mejor entrenador; creo que me ha exigido a tope, al máximo y creo que tomé una buena decisión al venir; me voy a llevar muchas cosas el día que me vaya; en la carrera de un entrenador joven, creo que el aprendizaje ha sido muy grande, más de lo que yo pensaba"

Eso sí, Paco tiene claro que ha cumplido con Cruz Azul en los objetivos que se le pidieron, aunque en el aspecto sentimental, sentenció que siempre estará en deuda.

"Yo cuando vine aquí, vine para mejorar cosas; en el tiempo que estuvimos el equipo mejoró muchas cosas, que estaban planteadas como objetivos, como la manera de entrenar de competir; por su pasado estaba cerca del descenso, y logramos mejorar en ese aspecto; luego el meterlo a la Liguilla después de tantos años de no hacerlo.

"Hemos cumplido todo lo que Cruz Azul nos ha pedido...si quedo a deberle, sí, siempre le quedaré a deber al club porque me ha dado mucho; creo que le debo más a nivel personal y sentimental, porque en los objetivos no creo que no tengamos que deberle nada"

Incluso, Jémez se atrevió a decir que si se llegara a quedar en el club sería por sus jugadores, por el grupo que ha formado.

"No me apetece hablar de eso, las decisiones las tomaré en los momentos adecuados; el principal motivo para quedarme son mis jugadores, son un ejemplo, no esperaba otra respuesta, si tuviera que tomar una decisión por lo deportivo, me quedaría por mis jugadores y club, pero hay otros factores; esto es de dos partes que deben de hablar y decidir".

También admitió que tiene mucho desgaste: "la exigencia es muy alta; me ha servido mucho no solo la Liga, sino ser entrenador de Cruz Azul. Tienes que estar al máximo nivel y desgasta mucho, desgasta bastante, también es bonito".