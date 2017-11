Paco Jémez deja Cruz Azul para estar cerca de su familia

Ciudad de México

Paco Jémez señaló que su salida de Cruz Azul se debió a cuestiones meramente familiares, pues deseaba volver a estar cerca de su esposa y sus hijas en España.

“Me voy de México por un tema familiar. Un año de haber estado fuera, sin ver prácticamente a mi mujer, a mis hijas, a mi padre, a mucha gente”, señaló el ex técnico de La Máquina en entrevista para COPE, radiodifusora española, pues aseguró que aunque tiene muchos deseos por entrenar, también por ver a los suyos.

Aunque el hecho de ser el primer estratega que clasifica a los celestes a una liguilla tras seis torneos de ausencia, Jémez señaló que si tuvo dudas sobre su continuidad con el equipo, pues aunque obtuvo muchas satisfacciones, la familia es primero, pues se habían visto pocas veces en un año.

“En lo deportivo (Cruz Azul) es un sitio donde he estado muy a gusto, hemos conseguido muchas cosas, casi todos los objetivos que nos hemos planteado al principio, pero un año tan lejos de la familia es más que suficiente”.

Asimismo, señaló que analizará su futuro como entrenador en España.

“Imagínate que llego a mi casa y le digo a mi mujer ‘fíjate que me voy Las Palmas’, directamente la patada en el culo, te puedes imaginar, no quiero que me cueste el matrimonio”, dijo a manera de broma.