Y dice Jémez que se lleva bien con la prensa…

Ciudad de México

Francisco 'Paco' Jémez es un entrenador temperamental, que fácilmente se engancha con los cuestionamientos y al que la franqueza le brota de inmediato. El español es rudo en sus respuestas y suele cuestionar las preguntas que le parecen fuera de lugar. En su estancia en México ha tenido algunas confrontaciones, tal como le había pasado en España.

Eso sí, Paco descarta tener mala relación con la prensa mexicana y achacó que siempre habrá "tontos en todos lados".

"He tenido problemas con tres o con cuatro, una auténtica minoría, así que decir que tengo problemas con la prensa mexicana es una mentira, tontos hay en todos lados, parece que tengo un imán para los tontos, donde quiera que voy siempre hay un tonto que me persigue; eso sí, yo lo que no voy a permitirle a nadie es que mientan acerca de Cruz Azul, acerca del equipo o de mí, si han visto que he tenido un encontronazo con alguien es por esas razones, no porque me critiquen, yo eso lo acepto porque es parte de mi trabajo, pero no voy a permitir que falten al respeto al club al que represento, a los jugadores y a mí, yo no busco ninguna pelea, pero tampoco voy a rehuir, voy a defender lo que creo cuando crea que lo debo defender, así que no tengo ningún problema con la prensa mexicana porque los atiendo encantado", dijo.

LOS PELEAS DE PACO EN MÉXICO

ROUND 1: El primer enfrentamiento de Paco Jémez con la prensa mexicana se dio en una entrevista a ESPN, el técnico español se enfrascó en una discusión por el periodista David Faitelson, quien le recriminó que no se comprometiera a ganar el título de Liga.

"Con todo el respeto, estás siendo muy populista, eso es muy fácil y yo no lo voy a hacer, no voy a caer en ese error. El equipo tiene que demostrar que es grande", le dijo Jémez.

ROUND 2: El segundo enfrentamiento de Paco, fue en la segunda jornada del Clausura 2017. Luego de la derrota ante Pumas, un reportero le cuestionó lo siguiente: "La gente empieza a cuestionar si realmente la llegada de usted es para levantar al equipo o hundirlo como ya sucedió en España?"

A lo que Jémez respondió: ¿Algo más? Algo más serio. Una cosa seria. Si váis a preguntar algo serio respondo. Si no, no".

ROUND 3: En la Jornada 4, frente a Tijuana, al entrenador se le cuestionó sobre la actitud de sus jugadores. "Me parece una falta de respeto. No te voy a permitir que pongas en duda el compromiso de mis jugadores. Mis jugadores son grandes profesionales que, cada vez que se ponen la camiseta del Cruz Azul, se dejan los huevos en el campo, así que no te voy a permitir que pongas en entredicho el compromiso de mis jugadores, me parece una falta al respeto"

ROUND 4: Antes del juego contra América, y en el cruce de declaraciones que tuvo con La Volpe, le respondió lo siguiente a un reportero, quien le preguntó su opinión por las palabras del Bigotón: "¿Yo que he hecho?, ¿tan importante soy que no pueden vivir sin mí? Vine a trabajar a un país y no sé por qué tienen que estar insultándome, yo intento ser lo más respetuoso posible, sobre todo con ustedes (la prensa)".

ROUND 5: Luego de la derrota ante América, Jémez tuvo otro encontronazo, ahora con Adolfo Díaz Rufo. La primera pregunta fue que si él era el culpable de que Cruz Azul no pudiera ganar, a lo que contestó que "aquí no hay culpable, no hemos matado, atracado o violado. El responsable soy yo".

Luego, Rufo le preguntó que, "¿Si Cruz Azul se va a la Segunda División, al ascenso, usted será el responsable?" Jémez, respondió: "No sé, si mañana se acaba el mundo. No soy adivino. Si es así no te vería más".

ROUND 6: Ayer, en la conferencia se volvió a enganchar con una pregunta que sugería un cambio de estilo. "Lo de ganar como sea, ¿me lo puedes explicar? Yo nunca he ganado nada como sea. Si alguien tiene la fórmula mágica para ganarle mañana, yo me cambio el puesto, se sientan ustedes aquí y yo me pongo ahí Y lo hacen ustedes. Si tú me aseguras que cambiando la alineación o la forma de jugar, entonces creo que tenemos cambiados los puestos".