"No la queremos cagar": Paco Jémez

Paco Jémez salió satisfecho por el trabajo que hizo Cruz Azul para obtener el boleto a la Liguilla; ahora, el entrenador quiere que su equipo disfrute y se aplique en la fase final del torneo y advirtió de manera contundente.

"No queremos llegar a la Liguilla y, cómo se dice en España, cagarla; quiero que mi equipo sea valiente, ofensivo, que busque los partidos. Nosotros somos mucho mejor cuando disfrutamos, solo hay una manera de jugar la Liguilla, que es en pensar en lo primero, disfrutar y hacer disfrutar".

"SIENTES ALIVIO"

Paco Jémez sobre su continuidad: "yo no he dicho si me voy o me quedo" pic.twitter.com/LJb16s568G