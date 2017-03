"El momento complicado no ha pasado": 'Paco' Jémez

Ciudad de México

A Cruz Azul le ha cambiado el semblante. La racha de cuatro triunfos en cinco juegos que ha tenido en Liga y Copa le han devuelto la tranquilidad a este equipo y a su entrenador Paco Jémez. Sin embargo, la realidad aún dicta que están lejos de los puestos de Liguilla, por lo que deben manifestar esta mejora en la última mitad de la temporada.

Jémez lo entiende así, por eso baja los decibeles optimistas que se escuchan alrededor de La Máquina. Afirma tajantemente que el momento complicado aún no ha pasado y se tiene que trabajar para meterse a la pelea por un lugar en la fase final. Sin aires triunfalistas, él quiere más de su equipo.

"Nuestro momento complicado no ha pasado, nosotros sabemos que no estamos en una situación fantástica, seguimos estando en una situación que debemos mejorar, que podemos y nos merecemos mejorar. No tenemos ninguna razón para confiarnos pues no hemos hecho absolutamente nada, lo único es plantarnos en semifinales de Copa, eso ya está apartado y en Liga hay que recuperar todo el terreno que hemos perdido".

Y es que para Paco, que Cruz Azul lleve cuatro triunfos en sus últimos cinco juegos (tres de Copa y dos de Liga) no garantizan nada; sí, hay una mejora, pero todavía falta mucho camino. Por eso es importante vencer a Tigres esta tarde en el Azul.

"Será una buen test a para ver hasta dónde podemos llegar y competir, no tengo ninguna duda de lo qué puede hacer mi equipo y son capaces de seguir mejorando. Esos tres puntos nos colocarían en una posición de alcanzar los puestos de Liguilla. El mal inicio nos obliga a no tener errores".

UN CRUZ AZUL AL 80 POR CIENTO

Es cierto que Cruz Azul ha incrementado su productividad, lo cual se ha reflejado en la Copa Mx donde lleva tres juegos seguidos con victoria, aunque en la Liga no ha podido manifestarlo del todo. Para Jémez, su Máquina está a un 80 por ciento de lo que pretende, pero enfatiza que debe mejorar más.

"Todavía nos falta, en un porcentaje debemos estar en un 80 por ciento de lo que yo quiero que sea el equipo; es verdad que hemos avanzado mucho a medida de cómo hemos ganado, la victoria nos ha dado tranquilidad, pero los resultados maquillan todo, cuando ganas parece que juegas mucho mejor de lo que realmente te juegas y cuando pierdes igual; analizando el antes y después no hay tanta diferencia, solo que estamos mejor de cara al gol, entiendo que hay margen de mejora. El equipo está en un buen porcentaje, en un buen nivel, pero mi obligación es apretarle y exigirle porque puede dar mucho más".

En estos momentos, el entrenador español ve que su equipo puede estar a la par con cualquiera, aunque enfatiza que los puntos señalan que otros conjuntos saben ganar, mientras que ellos no, pero en el funcionamiento es donde no se siente en desventaja.

"Creo que todos los equipos que tienen más puntos que nosotros han demostrado hasta ahora que son superiores a nosotros en cuanto a resultado; si vamos a hablar de resultados hay muchos equipos que están demostrando ser mejores que nosotros; si vamos a estadísticas ya no hay tantos equipos que nos estén superando tanto a la hora de defender, atacar, posesión, de generar peligro, somos un equipo con muy buenos números, pero los más importantes, los de los puntos son los que nos han fallado; entonces todos los equipos que tienen más puntos que nosotros han demostrado que saben ganar más fácilmente que nosotros, pero esto no ha acabado y nuestra mejora está en eso. Somos un buen equipo, no digo que el mejor o peor, somos un equipo bueno que puede mejorar, yo estoy muy a gusto y creo que podemos mejorar".

SIN ÁNGEL MENA

Para el juego contra Tigres, la Máquina tendrá la baja del ecuatoriano Ángel Mena, quien no ha podido superar una molestia muscular, además, Jémez informó que aunque el atacante realizara el viaje con su selección, le recomendarán que no participe para no agravar su lesión.

"Ángel lo veo muy difícil, ya está mejor, pero lo veo inseguro y en un partido se podría hacer daño. En mi mente no contaría con él. No podemos negarnos a que viaje, pero sí, tanto a la selección como al jugador le diremos que no lo alinee porque correríamos un riesgo; no lo estamos arriesgando nosotros que es nuestro jugador, así que me parecería un acto de poca cordura que lo arriesgue su selección. Mena no está para competir su máximo, porque si juega y se rompe sería como un mes y medio"

AYUDAR A LOS ÁRBITROS

Sobre el tema arbitral, Jémez aseguró que Cruz Azul siempre ha intentado colaborar con los silbantes manteniendo un buen comportamiento: "El tema de los árbitros está cerrado. Nosotros siempre salimos a tratar de ayudar a los árbitros, vamos a seguir igual, no quiero que mis jugadores reciban tarjeta amarilla por protestar, nos dedicamos a jugar fútbol y los colegiado saben que de nuestra parte tendrán la máxima ayuda posible".