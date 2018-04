Hace cuatro meses estaba triunfando con Cruz Azul: Jémez

Ciudad de México

El ex técnico de Cruz Azul Paco Jémez, aseguró a un medio español que el momento que vive con Las Palmas lo ha hecho sentirse decepcionado de sí mismo, algo que no sucedió en su etapa con 'La Máquina'.

"Hace cuatro meses estaba en México triunfando con el Cruz Azul y en cuatro meses todo lo contrario. Vinimos a intentar salvar a un equipo que estaba último y los resultados no llegan. En cuatro meses he pasado de sentirme el tío más grande del mundo a no querer ni mirarme al espejo" expresó el estratega ibérico al programa T4.

"Los años malos la gente tiende a olvidarlos rápido y creo que este año hay que recordarlo. No se puede olvidar este año para saber que cuando las cosas se hacen mal tiene consecuencias" concluyó el ex entrenador celeste en su participación con el medio deportivo.

Actualmente, Las Palmas se ubica en lugar 19 de La Liga, con 21 unidades y seis juegos por disputarse.