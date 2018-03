En México “hay muchos profesionales de la mentira”: Paco Jémez

Ciudad de México

Paco Jémez, quien fuera director técnico de Cruz Azul en el anterior torneo, aseguró que en México hay personas que solo se dedican a malinterpretar las palabras de los demás, algo que sucedía muy seguido cuando el entrenador español hacía declaraciones de La Máquina.

"En México hay mucha gente que se dedica solo y exclusivamente a mentir y a malinterpretar lo que se dice, son unos profesionales de la mentira, que se dedican a darle la vuelta a lo que dices y a contra vender polémica y sobre todo mentiras, yo nunca entré en ese juego", comentó Jémez para el programa El Club de BeIn Sports, agrenado que él es "una persona que tiene mucho afecto por las virtudes, si a mí siempre se me malinterpreta es porque se me quiere malinterpretar".

Respecto al tema cuando se refirió a que Cruz Azul no es un equipo grande, como se le cataloga en México, Jémez aseguró que hablaba del desempeño de los jugadores y del propio cuerpo técnico, ya que como institución sí merece ser llamado así.

"La gente que quiera malentender va a malentender, yo siempre fui muy claro, cuando yo me refiero a un equipo, me refiero a la plantilla y a lo que era el cuadro técnico, no estábamos consiguiendo los resultados que se considera que tiene que conseguir un equipo grande", expresó el actual estratega de Las Palmas.

Jémez declaró que nunca habló mal de Cruz Azul, "yo solo me referí exclusivamente del equipo; cuando dije que no era un equipo grande, porque no lo era", ya que a su parecer para que un equipo sea catalogado así se necesita de "resultado", porque "un equipo que habitualmente no se mete en los playoffs por la liga y lleva ciertas temporadas con resultados malísimos no se puede considerar que sea un equipo grande".

