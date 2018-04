Nadie piensa en las vacaciones: Ángel Mena

Ciudad de México

Cruz Azul tiene una mínima posibilidad de calificar. Primero necesita ganar sus tres partidos restantes para llegar a 24 puntos y luego esperar que la combinación de resultados entre los equipos que están en este momento arriba de este conjunto en la tabla general le favorezca para arañar uno de los últimos lugares para la fase final.

Es complicado, pero aún posible, por tal razón Pedro Caixinha mostró su enojo luego de la victoria ante Lobos BUAP, pues para el entrenador de La Máquina sus jugadores no mostraron ambición e incluso señaló que daba la impresión que varios ya pensaban en las vacaciones.

Hoy Ángel Mena reconoció el mal nivel que se mostró el sábado, pero descartó que alguno de sus compañeros ya haya tirado la toalla.

“Acá nadie está pensando todavía en vacaciones, estamos únicamente mentalizados en ganar los nueve puntos; obviamente después hay que esperar que los resultados nos ayuden un poco para obtener la clasificación; acá en ningún momento hemos considerado que estamos eliminados, estamos fuertes de la cabeza aferrándonos a esa posibilidad y debemos luchar para conseguirlo”.

Y agregó: “No solo el arranque (de semana), posterior al partido cada uno de nosotros somos autocríticos y estamos conscientes de que no hicimos el mejor partido a pesar de que el rival estaba con un hombre menos y abajo en el marcador, debimos mostrar otro futbol y no lo hicimos; también hay que resaltar el resultado, que logramos sumar de a tres para seguir en la lucha por alcanzar una clasificación, y sí, después cada uno está molesto por lo que se mostró en la cancha”.

Incluso el ecuatoriano afirmó que Cruz Azul se encuentra en una situación similar a la del torneo pasado, en la que gracias a un cierre con dos victorias lograron meterse a la fase final y advirtió que no sería una sorpresa si logran calificar.

“El equipo está consciente de que todavía tenemos posibilidades de obtener la calificación y mientras exista vamos a pelear por ello. Es difícil, pero no imposible; si no mal recuerdo el torneo anterior estuvimos en una situación parecida y en los últimos partidos el equipo logró sobreponerse a esa adversidad y sacar los resultados que necesitaba para lograr la calificación, no hay que asombrarse si logramos sacar los nueve puntos en estos tres partidos”.

Sobre el hecho de que Pedro Caixinha aproveche los micrófonos para mandarle mensajes a sus dirigidos, como le sucedió a él, cuando lo exhibió por su bajo nivel a inicio de torneo, Mena aclaró que es algo positivo, ya que también el portugués se los comunica de manera personal.

“Cuando él ha tenido algo que decirme, me lo ha comunicado y yo pienso que es la mejor forma de encontrar las soluciones. Para nada (creo que está mal, en lo personal, cuando habló lo tomé como un llamado de atención para mejorar en las cosas que estaba equivocado, y en ese momento sirvió que él haya hablado de esa manera para que yo pudiera incrementar mi nivel”.