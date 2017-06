Guerrón y Formica, 'las bombas' de Pumas

Ciudad de México

Universidad Nacional se ha hecho con los servicios de Joffre Guerrón y Mauro Formica, dos jugadores que llegarán a potenciar el ataque de los universitarios para el Apertura 2017. Rodrigo Ares de Parga, presidente del Patronato y la Junta directiva del club universitario, confirmó la llegada del ecuatoriano y el argentino respectivamente.

"Llegamos a un acuerdo con Abraham González y seguirá en el club, lo platicamos y es un buen acuerdo, también regresa David Cabrera a esa posición es gente de casa. Arriba ya nos dio la autorización Cruz Azul para firmar a (Mauro) Formica, tenían aquí unos derechos con ese jugador y también el anuncio de que viene Joffre Guerrón a Pumas, es un hecho ya. Ahí están y son nuestros cuatro refuerzos; en principio ya no haríamos nada más, puede haber alguna posibilidad de alguien más, vamos a ver al final, pero en principio ya no", dijo el directivo.

Respecto a los jugadores que dejarían la disciplina universitaria, Ares de Parga comentó que "de las salidas todavía no sabemos nada" y apuntó que nadie se ha acercado a preguntar ni por Darío Verón ni por Alejandro Palacios y en caso de que no llegue ninguna oferta por los mismos, éstos no seguirían en el club.

Apuntó que lo adquirido en el Draft "es lo que queríamos, Paco lo sabe y nosotros insistimos en que vamos a tener 6 o 7 extranjeros y los demás van a ser 18 jugadores canteranos en el primer equipo, ese sigue siendo el proyecto: dar oportunidad a los jóvenes y pelear, tenemos que calificar y pelear por lo más alto", comentó.