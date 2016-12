Aún no hay oferta por Rodríguez

Ciudad de México

En los últimos días el nombre de Martín Rodríguez ha sonado fuerte para llegar como refuerzo al Cruz Azul. Sin embargo, el representante del futbolista chileno, Sergio Gioino, aseguró que no tiene conocimiento de alguna oferta por parte de La Máquina al Colo Colo, club donde milita actualmente el volante.

"No hay nada. He escuchado mucho (en la prensa) sobre el interés de Cruz Azul, pero a nosotros no nos ha llegado nada", dijo escuetamente vía telefónica a La Afición.

Eso sí, el agente no descartó que pudiera darse una negociación directa entre las dos directivas, pero enfatizó que también deben arreglarse con el Huachipato, poseedor del 50 por ciento de los derechos federativos de Rodríguez.

Según la prensa chilena, Cruz Azul haría una oferta al Colo-Colo por 3.1 millones de dólares para pagar la cláusula de rescisión del jugador de 22 años.

Hasta el momento La Máquina ha contratado al ecuatoriano Ángel Mena y al argentino Gabriel Peñalba. Eduardo de la Torre, director deportivo del club, sentenció que quieren cerrar la contratación de dos elementos más en esta semana.