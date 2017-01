Cruz Azul: Refuerzos con pasado ganador

Ciudad de México

Llegó el día. El Cruz Azul de Paco Jémez hace su presentación en el Clausura 2017. Hoy, La Máquina empieza su camino en esta temporada, enfrentando a Necaxa en el estadio Azul, un inmueble que desde hace dos días tiene todas sus localidades agotadas. Todo por la expectación de ver la nueva versión del equipo. Desde que se anunció la llegada del entrenador español, las expectativas empezaron a elevarse.

Es cierto, en las innumerables entrevistas que ofreció Jémez a lo largo de estas semanas, nunca prometió el título tal cual, pero sí, reiteró una y otra vez el compromiso por ofrecer un futbol vistoso y ofensivo. Con esa promesa arranca Cruz Azul, que estará obligado desde esta primera jornada a borrar la mala imagen que ha arrastrado en los últimos dos años y medio, en los que ni siquiera se pudo meter a la Liguilla.

"Nosotros somos tan ambiciosos como el que se sienta frente a las cámaras y promete un título a su afición, cosa que nosotros no vamos a hacer, nosotros somos cautos y sensatos, también muy trabajadores, profesionales y muy ambiciosos. Entiendo que en esta vida lo que no puedes hacer es decepcionar a nadie, yo prefiero hablar menos y trabajar más, todo el tiempo que no pierdo en hablar lo aprovecho en trabajar", dijo en su momento Jémez a La Afición.

Hay varios elementos para creer que La Máquina puede tener un buen campeonato, sobre todo por los refuerzos que contrató para esta temporada. Cruz Azul buscó elementos reconocidos y ganadores en sus respectivas Ligas, es más con algunos las negociaciones se llegaron a trabar por lo mismo.

Ninguno es una incógnita como pasó en otros torneos (tal parece que atrás quedaron los tiempos de los fichajes de Alemao, Lizarazo, Bernardello Maranhao, etc.), y aunque hoy solo puedan jugar el argentino Gabriel Peñalba y el ecuatoriano Ángel Mena, el conjunto luce muy completo; y esto puede mejorar, una vez que ya estén habilitados el chileno Martín Rodríguez y el uruguayo Martín Cauteruccio. El mismo Jémez sabe que con un plantel así, puede implementar cualquier estilo de juego. No tendrá excusas.

"Tengo los jugadores suficientes y la calidad para hacer cualquier tipo de juego. La experiencia me ha dicho que si he sido capaz de hacer jugar a un equipo con el menor presupuesto de la categoría, sobre todo por mérito de ellos porque son los que juegan, a Cruz Azul ¿por qué no? Cada sitio es un mundo y cada Liga tiene sus detalles, pero entiendo que esto es futbol, yo no le voy a pedir a ellos que me hagan un cohete para ir a la luna, les voy a pedir que jueguen de determinada manera, son futbolistas y lo saben hacer".

Sus cuatro refuerzos tienen experiencia y tienen títulos que avalan su trayectoria, solo falta que encajen en Cruz Azul.

LA PROMESA CHILENA

Con el fichaje de Martín Rodríguez se hizo toda una novela. A sus 22 años, el volante zurdo despertó el interés del Cruz Azul; sin embargo, Colo-Colo no tenía en planes desprenderse del futbolista, pero la insistencia de Martín, aunado a que La Máquina puso sobre la mesa los 3.1 millones de dólares que valía su cláusula de rescisión, provocaron su llegada al futbol mexicano. Con pocos años en el profesionalismo, Martín ya tiene dos campeonatos, así como una Copa. En sus dos equipos, Huachipato y Colo-Colo, se consolidó como uno de los mejores elementos. Edad: 22 años Palmarés: Clausura 2012 (Chile), Apertura 2015 (Chile), Copa de Chile 2016.

EL TANQUE URUGUAYO

Martín Cauteruccio es el último refuerzo de Cruz Azul. El delantero uruguayo llega a La Máquina luego de concretar 14 goles en el último semestre —en total disputó 22 juegos en todas las competiciones—, así como 47 en los tres años que estuvo con San Lorenzo. A sus 29 años, Cauteruccio se consolidó como uno de los delanteros más efi cientes del futbol argentino, ahora Cruz Azul apuesta a que se convierta en su atacante estelar y que pueda provocar que el paraguayo Jorge Benítez regrese a su nivel. Edad: 29 años Palmarés: Campeonato uruguayo 2008-09, Torneo Inicial 2013 (Argentina), Supercopa Argentina 2015.

LA FIGURA DE ECUADOR

El primer fi chaje de Cruz Azul fue el del ecuatoriano Ángel Mena. Un elemento que con el Emelec se consolidó como uno de los jugadores más importantes del futbol ecuatoriano; es más, Ángel terminó como el mejor pasador de la Liga en los últimos tres años, y fue fundamental para que Emelec conquistara el tricampeonato (de 2013 a 2015). A sus 28 años, Mena ha señalado que era el momento oportuno para salir de su Liga, y Cruz Azul parece el equipo idóneo para que despliegue el futbol que lo catapultaron como una estrella en su país. Edad: 28 años Palmarés: Serie A 2013, Serie A 2014 y Serie A 2015 (Ecuador).

ADAPTADO A MÉXICO

En el Clausura 2015 Veracruz hizo una de las mejores contrataciones al traer de Argentina a Gabriel Peñalba. El mediocampista de inmediato llamó la atención por su 1.94 metros de estatura, además de exquisita técnica y gran visión de juego. En su primer año, Gabriel fue fundamental para que los escualos llegaran a la Liguilla de manera consecutiva en dos ocasiones; el año pasado, aunque el nivel ya no fue como en el principio, logró con Veracruz la Copa Mx del torneo Clausura. A sus 32 años, La Máquina representará uno de sus retos más importantes. Edad: 32 años Palmarés: Apertura 2010 (Argentina) y Copa Mx Clausura 2016.