El llanto desconsolado de Aldrete tras derrota ante Querétaro

Al finalizar el duelo entre Cruz Azul y Querétaro, en donde La Máquina sufrió su cuarta derrota del torneo, Adrián Aldrete, lateral cementero, no pudo contener el llanto tras otro mal resultado.

Esto sucedió en el momento en el que ambos equipos se disponían a retirarse de la cancha, justo cuando los aficionados celestes que asistieron al Estadio Azul comenzaron a recriminarle al equipo por este resultado.

Al percatarse de que su compañero estaba llorando en el césped, Enzo Roco, Javier Salas y Martín Cauteruccio asistieron para consolar a su compañero y guiarlo hacia el túnel de salida.

Esto no lo van a ver en TV...Si, volvimos a perder, pero no debemos decir que a los jugadores no les importa! Al menos no a todos! Si caemos, caemos todos! 😪 @AdrianAAldrete@mcaute7@Eprr_Enzo@PedroCaixinha#CruzAzul#RTpic.twitter.com/628ybJZ27P