Julio Zamora: de ídolo de Cruz Azul a la quiebra

Ciudad de México

Julio Zamora, ex jugador de Cruz Azul, se encuentra en quiebra tras permanecer internado casi un mes, luego de que le dieran dos infartos cerebrales, además aún tiene una deuda de 20 mil dólares en la clínica de Bolivia en la que permaneció.

El ex delantero comentó en conferencia de prensa que el Real Potosí, equipo boliviano al cual dirigía, no se hizo cargo de los gastos de hospitalización, quienes tampoco le han pagado su sueldo ni a su cuerpo técnico desde su problema cerebro vascular, motivo por el cual se encuentra en la ruina.

"Mi contrato era hasta final del campeonato, después de que a mí me pasó eso no me volvieron a pagar a mí ni a mis ayudantes, a mí no me gusta deberle ni un centavo a nadie y siempre fui así, después de que se dijeron mentiras", comentó Zamora.

Asimismo, el ex de La Máquina aseguró que la "situación es complicada, nosotros embargamos todo lo que teníamos, todo lo que había ganado en el futbol lo tuvimos que perder y ahora está en juego el auto".

Hasta el momento, el Real Potosí de Bolivia no se ha comunicado con el director técnico, ni con su familia para saber el estado de la cuenta de los gastos de rehabilitación.

"Nosotros perdimos todo, la gente de Potosí no le llama ni siquiera a mi hijo para preguntar o qué se debe en la clínica", agregando que su "visión es muy corta, los médicos me han dicho que me va a llevar un tiempo".

Zamora ahora debe cubrir los gastos del hospital, de los cuales no se hizo cargo el actual club con el que trabaja y tras haber perdido casi todo, pide ayuda para poder solventarlos.

"Estoy tratando de recuperarme y esperando que la gente de Potosí se haga cargo. Si estaría en una posición importante ni siquiera le reclamaríamos algo, pero habían hecho un proyecto conmigo y ahora dicen que no tienen deuda. Eso es lo que más bronca me da".