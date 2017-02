“Hay que sentirnos favoritos”: Velázquez

Ciudad de México

Para Cruz Azul era necesario romper la racha de nueve juegos que tuvo sin victoria. Ahora, con los ánimos renovados, La Máquina enfrentará al América en el llamado clásico joven, en el que pretenden conseguir el triunfo, ahora en la Liga.

Este juego recibe a ambos conjuntos en sus horas más bajas. Ni La Máquina ni Las Águilas marchan bien en el torneo, por ello no se puede vislumbrar un favorito claro, aunque para el zaguero Julián Velázquez, es importante que los jugadores de Cruz Azul se visualicen como el rival a vencer.

"Yo siempre me veo favorito, uno siempre tiene que sentirse favorito en estos partidos para salir a jugarlos, es un clásico y sabemos la dimensión que generan estos partidos y poder ganar nos dará el envión para buscar la Liguilla", dijo en conferencia.

Y agregó que no hay ningún tipo de ánimo de revancha luego del resultado de la temporada pasada, cuando América le remontó a Cruz Azul una ventaja de tres goles y le terminó ganando 4-3 en el Azul.

"Todos esperamos un buen partido, con un buen resultado, esperemos que sea una victoria y si es como la de ayer mucho mejor, sabemos que no será fácil, es un clásico, así que tenemos que seguir insistiendo hacerlo de la mejor manera, solo pensamos en este partido, lo que pasó quedó ahí en el pasado, ese partido fue extraño y no sirve pensar en eso, hay que pensar en el presente, trabajar y seguir con la racha positiva"

Sobre el fin de la mala racha, Velázquez aseguró que siempre ha existido mucha confianza en el cuerpo técnico y en el estilo que tiene La Máquina.

"Nosotros confiamos en el cuerpo técnico que tenemos, confiamos en el equipo y anoche pudimos reflejarlo con goles y un resultado muy bueno, para nosotros no hay duda del juego que hacemos dentro del campo, estamos muy convencidos, solo era cuestión de seguir insistiendo y por suerte llegaron los goles, el resultado, tarde o temprano llegarían y hay que seguir por este camino".

Sobre la polémica que se ha suscitado con las declaraciones de Ricardo La Volpe, entrenador del América, y Paco Jémez, el técnico de Cruz Azul, Velázquez aseveró que ellos como jugadores solo están concentrados en lo que incumbe dentro del terreno de juego.

"Desconozco lo que pasó, no he escuchado nada y son temas que a nosotros no nos incumben, nosotros solo debemos pensar en el partido que es lo más importante, tenemos muchas otras cosas más importantes en que pensar que en lo que diga el equipo o el técnico del equipo contrario, nos aislamos y solo pensamos en el partido".