“Cruz Azul está para dar más”: Velázquez

Ciudad de México

Cruz Azul muestra mucho desequilibrio en este inicio de campeonato. El equipo de Pedro Caixinha se ha acostumbrado a comenzar mal los partidos, lo que genera que los rivales lo presionen y lo controlen; sin embargo, ha logrado sumar puntos en estos tres partidos de Liga que se han disputado hasta el momento.

Y es ahí donde Julián Velázquez valora lo que ha conseguido el equipo, pues sin jugar bien ha cosechado cinco puntos de los nueve que se han disputado; entonces, el zaguero enfatiza que una vez que La Máquina juegue mejor, se volverá un contendiente.

"No tengo dudas, imagina que no demostrando nada de juego hemos sacado cinco puntos de nueve, ahora imagina si este equipo demuestra un buen juego, ese potencial que sabemos que tenemos, imagina lo que podemos llegar a dar y ser en la Liga. Nosotros tenemos que mentalizarnos y confiar en lo que tenemos para que ese potencial explote lo más pronto posible y demostremos el juego que podemos dar; ojalá este domingo ya podamos demostrar eso y si lo logramos este Cruz Azul puede estar peleando la Liga, no tengo dudas".

Eso sí, Julián admite que es un gran riesgo que La Máquina dé tantas facilidades al inicio de los juegos y que esté a la espera de algo para reaccionar.

"Es mucho el riesgo que corres; sabemos que no estamos entrando bien en los inicios de los partidos, sabemos que debemos mejorar en eso porque es muy riesgoso entrar de esa manera; porque parece que entramos esperando un golpe, una llamada de atención o un gol en contra para que el equipo reaccione. No es conveniente eso, porque tenemos para mostrar otro juego, como ante Chivas en el segundo tiempo".

También aceptó que hay una deuda con su gente, pues en los dos partidos disputados en el Azul, se fueron con empates sin goles.

"Sabemos que en puntos no estamos mal y estamos invicto, pero dos partidos en ceros en nuestra casa no es lo que este equipo puede dar; este equipo puede dar y más jugando con nuestra afición y nuestra gente y creo que esa es la deuda que nosotros tenemos, de poder demostrar lo que podemos dar; sabemos que debemos hacernos fuerte de local".

Aunque enfatizó que la idea de Pedro Caixinha es que este equipo sea protagonista, ya sea de local o visitante y que despliegue un buen futbol.

"No estamos mal de puntos y algunas veces se puede jugar mal y empatar o ganar, pero si juegas bien tienes más posibilidades de ganar que de perder, y nosotros estamos para eso, para que el equipo juegue bien, para que el equipo siempre imponga su juego, que sea local donde nos toque jugar, así que esa es la idea, pero algunas veces por momentos o partidos no se puede jugar bien y nos toca ganar o empatar como ha sucedido en estos tres partidos, el equipo no ha mostrado un buen juego y nos llevamos más de lo que merecimos, pero esto es así, es futbol y tiene estas cosas. Con este equipo se puede jugar mejor y ganar más partidos".