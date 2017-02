"Estamos aquí para dar la cara"

Ciudad de México

A Cruz Azul no le ha salido nada en este Clausura. Los resultados no acompañan el funcionamiento que por lapsos ha mostrado el equipo. Sin embargo, y a diferencia de otras ocasiones, la mayor parte del plantel cruzazulino decidió salir a la sala de conferencia para dar la cara y ofrecerle disculpas a la afición por el mal paso de La Máquina, que ya lleva nueve juegos sin ganar.

Los que tomaron la palabra fueron los líderes del vestidor: Jesús Corona, Christian Giménez y Gabriel Peñalba. El primero en tomar la palabra fue Chuy, quien explicó el porqué de esta iniciativa :"está aquí todo el equipo para dar la cara por nuestra afición y nuestro club; sé que no se han dado los resultados. Sabemos que estamos en deuda y estamos molestos porque no nos ha alcanzado y esa es la molestia que tenemos".

Luego el Chaco enfatizó que este acto no es una demostración de que se ha tocado fondo, sino una muestra de vergüenza deportiva.

"Nosotros damos la cara por nuestra afición que nos ha acompañado, por el club que nos tiene siempre bien y creo que corresponde como grupo en este momento dar la cara, no creo que siempre los mismos deben dar la cara, hoy decidimos como grupos presentarnos acá y por ustedes qué son los medios dar la cara a la afición, a nuestras familias que son las que sufren también con nosotros. No venimos a poner pretextos, ya que debemos demostrarlo en la cancha".

También el Chaco enfatizó que no han tirado la toalla en este semestre: "veo más a mis compañeros que a mí familia y uno se encariña,la estamos pasando mal y es un grupo donde no hay ningún mala leche, no hay quien se quiera salvar solo; no vamos a aflojar, no vamos a parar".