Bailes de Tomás Boy, homenaje en vida a Juan Gabriel

Ciudad de México

Hace unas semanas, el 'Jefe' Tomás Boy aseguró en una entrevista con Fox Sports, que sus tradicionales bailes a la hora de festejar asemejaban al hoy fallecido 'Divo de Juárez' Juan Gabriel. Un homenaje en vida que el técnico de Cruz Azul realizó al cantante sin saberlo.

"No tienen por qué estarme siguiendo con la cámara, porque mis festejos no se verían de otra forma. No tengo intención o interés en especial, me pongo contento y lo expreso de alguna manera. Sacaron un vídeo diciendo que ya parezco también Juan Gabriel, pero fue al final del partido, yo estaba muy contento", dijo el timonel de La Máquina.

Juan Gabriel, ícono y tradición de la música mexicana, murió este domingo a los 66 años producto de un paro cardiaco.