José Madueña, nuevo jugador de Cruz Azul

Ciudad de México

El defensa mexicano José Madueña dejará de defender los colores del Atlas, para formar parte del club Cruz Azul. En entrevista para MedioTiempo, el zaguero de 27 años de edad expresó su felicidad por esta nueva etapa en su carrera.

"Estoy muy contento, es una gran noticia para mí y para mi familia. Cruz Azul es un gran equipo, una gran institución" señaló Madueña; quien ya fue notificado por los 'Zorros', del traspaso "sí, la gente de Atlas ya habló conmigo, pero con Cruz Azul todavía no tengo contacto. No me tomó de sorpresa, porque desde el año pasado ya se estaba dando el cambio. Ya habían preguntado, no se dio, pero algo así ya se tenía".

Para concluir, José Madueña indicó que el vestir la camiseta de 'La Máquina' es un gran reto para él, tras su deficiente paso en América "es mi mayor reto. Es un reto muy grande en mi carrera, porque si bien estuve en América, no tuve participación. Creo que llego con más confianza y madurez".