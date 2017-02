La molestia de Corona con el abanderado

Ciudad de México

José de Jesús Corona salió molesto con el abanderado Alejandro Ayala. Durante el juego, luego de una jugada donde el árbitro asistente marcó tiro un de esquina, cuando el portero de Cruz Azul exigía el saque de meta, ambos se empezaron a retar con la mirada, incluso en jugadas posteriores.

Corona señaló que el asistente procedió de mala manera, pues parecía que lo quería provocar.

"Ya lo dijo el profe Paco (Jémez) y es algo que no debe suceder, ellos deben hacer su trabajo y nosotros el nuestro y de esa manera provocan a un jugador lo desconcentran y empezamos en los dimes y diretes, y es algo que no debe suceder. Este es un tema que no se debe tocar porque cada uno se debe dedicar a lo suyo".

Y agregó que es la primera vez que le pasa: "Es algo que no es común verlo, que en vez de estar viendo la línea, estar concentrado en el partido, esté siempre buscando al portero, buscándole la mirada".

Incluso, Jesús Corona reconoció la labor de árbitro central y del cuarto, no así del abanderado: "El árbitro central muy bien, hay que reconocerlo, el cuarto árbitro también en su papel, haciendo lo que tienen que hacer, pero está persona no y eso es lo que molesta".

Pero tampoco quiere darle más importancia al asunto: "Con Yayo ya lo hablé, le dije mi sentir y le dije qué pasó y ya está, hay que darle la vuelta a la página, hay que hacerle ver a la persona que no deben ser así las cosas".