“Hijo de ‘Billy’ Álvarez, el cáncer del Cruz Azul”: Johan Rodríguez

Ciudad de México

En entrevista con La Afición, Johan Rodríguez, lateral del Cruz Azul campeón en el Invierno 97’, dijo que Robin Álvarez, hijo de Guillermo Álvarez Cuevas, quien actualmente funge como presidente del equipo, es el verdadero ‘cáncer’ dentro de la institución, puesto que es alguien que "no ama al futbol, además de que la directiva no está bien asesorada, sólo contrata por contratar y ha olvidado a la cantera".

“Mira, ‘Billy’ Álvarez siempre fue una gran persona conmigo, fue alguien cordial, que siempre me trató con respeto, pero me parece que el mal dentro de la dirigencia del equipo es su hijo (Robin), porque se ve que las cosas con él no van por buen cauce, no sabe de futbol, no ama a la institución, no ama al Cruz Azul y lo único que está buscando es el dinero. Dentro de la institución hay gente que no sabe de futbol, la directiva no está bien asesorada, no contratan bien y han olvidado a sus fuerzas básicas”, dijo Rodríguez.

Asimismo, el ex jugador de La Máquina dijo que Robin Álvarez es alguien que no tiene peso directivo, puesto que maneja las cosas a su propia conveniencia dentro del equipo; incluso al definirlo como un "malagradecido", siendo un cáncer que se debe de ir de La Máquina.

“Yo sí inclino la balanza hacia los errores que tiene Robin (Álvarez), puesto que es alguien que no sabe de futbol, no tiene peso directivo, sólo está por el dinero ahí en Cruz Azul. Nadie le habla bien, no tiene relación con los jugadores. Yo creo que mientras este Robin Álvarez está ahí, el equipo no va a avanzar. Quizá a su papá no les guste lo que estoy diciendo, pero yo siempre he sido frontal; me duele, me da coraje pero es la verdad”, mencionó.

CRUZ AZUL YA NO ES ‘GRANDE’

“Me da pena Cruz Azul”, fue una de las frases con las que definió la situación por la que pasa actualmente el conjunto cementero, el cual ha devaluado y perdido su grandeza durante estas dos décadas en las que no ha podido conseguir el título de Liga

“Cruz Azul ya no es grande alguien que no ha podido ser capaz de ser campeón en 20 años no se puede decir grande. Equipos ‘grandes’, para mí, son Monterrey, Pachuca, Tigres, Santos, Toluca, porque se han aplicado y han ganado varios títulos en épocas recientes. La grandeza de Cruz Azul sólo está en los libros”, dijo Rodríguez.

Por otra parte, también se refirió a la afición del equipo, la cual está completamente aburrida, harta, además de que ha perdido la credibilidad en el Cruz Azul debido a las malas decisiones deportivas y directivas que se toman.

“La mayoría de su afición ya no cree en ellos, están aburridos y hartos de recibir cada año lo mismo. Están hartos del manejo de la directiva, de lo que se hace mal dentro del equipo. La verdad es que sí ha dejado de ser un equipo grande y a mí, en lo particular, me duele, me da rabia y me da pena lo que le pasa al Cruz Azul”, finalizó.

FUERZAS BÁSICAS, UN DESASTRE

Para Johan Rodríguez, el principal error de la institución celeste es el abandono total de su cantera, puesto que el equipo sólo la ha usado como una especie de mina para sacar dinero y no fomentar el talento futbolístico

“Desde no tener unas fuerzas básicas como debe ser, ya desde ahí el equipo está mal. No hay formación en Cruz Azul; la gente que está dentro de la cantera no hace el trabajo, no sabe cómo hacerlo. Tan sólo hay que verlo, Cruz Azul no trasciende en categorías inferiores; a la directiva le gusta contratar por contratar”, mencionó Rodríguez.

Ante esto, el ex elemento de Cruz Azul dijo que este es uno de los grandes males por los que La Máquina no ha podido trascender y que esa es una de las diferencias que existen en relación con aquel equipo del Invierno 97’.

“En los últimos años, Cruz Azul -de lo más destacado- sólo ha sacado a Araujo, a Aquino y a Pereira, los vendieron y ya fueron campeones en otros equipos, esto es algo que también te duele. En ese equipo del 97’, había siete canteranos y la verdad ese es un gravísimo error, en cómo se han manejado las fuerzas básicas, desde el hecho de cobrarle mil 500 pesos a los niños, a los chavos que realmente quieren el futbol y al Cruz Azul, que son lo que sí se van a romper la madre por el escudo, la camiseta y los colores. Actualmente no hay jugadores que sientan el amor por la camiseta de La Máquina. Al final, a todos esos chavos les cierras el paso con un extranjero.”, dijo.

QUE SEA LA SOLUCIÓN

En cuanto a la llegada de Pedro Caixinha, espera que el portugués sea la gran solución que desde hace 20 años el equipo ha estado buscando, que sea un técnico cercano a los jugadores, que los convenza y que los haga jugar bien.

“Ojalá que sea la solución. Espero que Caixinha sea un técnico cercano a los jugadores, que los convenza, yo le pido que de su máximo, que haga jugar bien al equipo y espero que con él por fin sean campeones, porque eso es lo que anhela cualquier aficionado de Cruz Azul. Me gusta su mentalidad, su forma de trabajar y ojalá se le den las cosas”, afirmó.





VE BIEN AL ‘GULLIT’

Por otro lado, Rodríguez está de acuerdo con la incorporación de Carlos Peña a las filas de Cruz Azul, a quien dice que es un jugador que tiene el talento para poder trascender en el equipo, ya que su estadía en Cruz Azul será su segunda y –quizá- su última oportunidad para hacer algo grande como futbolista.

“Me pareció bien la llegada. Creo que es un jugador que le hace falta concentrarse un poco, sin embargo es un jugador que puede aportar mucho al equipo en caso de que esté comprometido y consciente de la responsabilidad que es ponerse la camiseta de La Máquina. Creo que ir al extranjero le dio una motivación, creo que tiene una gran calidad y tiene que aprovechar esta segunda oportunidad, porque puede que sea la última”, sentenció.